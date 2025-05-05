TCL презентовала в России обновленную линейку флагманской электроники

Особое место на экспозиции было отведено телевизорам с технологией QD-Mini LED, которая улучшает контрастность и цветопередачу. Благодаря этому изображение становится более ярким, насыщенным и детализированным.

TCL показала флагманскую серию телевизоров TCL X11K с технологией QD-Mini LED. Модели доступны в двух вариантах: с диагоналями 85 и 98 дюймов. Благодаря зонам локального затемнения и пиковой яркости обеспечивается глубокий черный цвет, яркие светлые участки и высокая детализация изображения. Hi-End звук реализован за счет технологии Audio by Bang & Olufsen.

Особое внимание на презентации привлек большой QD-Mini LED телевизор с диагональю 115 дюймов — TCL 115X955. Также были представлены телевизоры серий C и P с технологией QD-Mini LED с высокой точностью регулировки яркости.

Производитель впервые показал в России мониторы с технологией QD-Mini LED и аудиоустройства TP300K с колонкой для вечеринок с выходной мощностью 170 Вт RMS. Среди представленных холодильников TCL выделил модель TRTC-521CDWDB1, чья конструкция позволяет встроить холодильник в гарнитур с минимальным зазором всего один сантиметр вокруг корпуса.

В рамках мероприятия были продемонстрированы новые серии кондиционеров FreshIN+ и VoxIN. Модели FreshIN+ оснащены функцией притока свежего воздуха, который проходит многоступенчатую фильтрацию. Обновленная линейка стиральных машин включает модели P20, P1108, P680 и P682, поддерживающие стирку паром, автоматическую дозировку, дозагрузку белья, удаление пятен.

TCL Electronics основана в 1981 году, работает на 160 рынках по всему миру. Компания специализируется на исследованиях, разработке и производстве потребительской электроники.

*По данным отчета Omdia Global TV sets report за 2023 год.

Фото на обложке: doublelee / Shutterstock / FOTODOM

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