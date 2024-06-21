«ТКС Холдинг» начал переименовывать активы

Начался процесс переименования активов «ТКС Холдинга». Первыми после банка новые названия получили страховые компании группы: «Тинькофф страхование» стало «Т-страхованием», «Тинькофф страхование будущего» стало «Т-страхованием будущего», следует из данных ЕГРЮЛ.

Ранее «ТКС Холдинг» решил сменить название «Тинькофф банка» на «Т-Банк». Компания сообщила, что смена названия — новый этап развития бренда. Нововведения последовали после смены собственника, которым ранее являлся Олег Тиньков (признан в РФ иноагентом).

Накануне RB.RU сообщил о переводе ТКС 95% платежного сервиса CloudPayments с кипрского офшора на остров Русский.

Обновление бренда холдинг планировал провести постепенно. На первом этапе группа займется обновлением сайта и приложения, позже сменит все юридические названия, дизайны карт и банкоматов, оформление конвертов.

В феврале 2024 года «Тинькофф банк» обновил логотип. Вместо герба теперь изображена буква «Т» на желтом фоне.

Основным акционером TCS Group в апреле 2022 года стал «Интеррос» Владимира Потанина, который выкупил 35% у основателя группы Олега Тинькова.

Фото на обложке: «Т-Банк»