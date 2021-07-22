Идет регистрация на онлайн-конференцию TeamLead Camp’21

Евгения Хрисанфова
23 июля состоится TeamLead Camp’21, онлайн-конференция для тимлидов, разработчиков и аналитиков. Участников ждут выступления спикеров, презентация решений хакатона и интерактив. Участие бесплатное.
Идет регистрация на онлайн-конференцию TeamLead Camp’21Евгения Хрисанфова
Программа выступлений поделена на три направления:
- Технологии. Среди тем — кейсы внедрения машинного обучения и дополненной реальности, продуктовый процесс, делегирование задач.
- Менеджмент. Спикеры расскажут, как тимлиду и продакту эффективно сотрудничать, почему некоторые ML-модели не доходят до запуска и как принять продакта без технического образования.
- Soft skills и личное развитие. Участники узнают, как составить план развития разработчика, нанимать тимлидов, мотивировать программистов, улучшить сон и многое другое.
Выступления будут идти параллельно. Отдельное время организаторы выделят на общение. Также участники смогут посмотреть презентации решения задач компаний «Вкусвилл» и «СДЭК» от участников хакатона и награждение победителей.
Подробности и регистрация — на сайте.
Фото на обложке: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Соревнование по алгоритмическому программированию Codenrock Battle пройдет онлайн
- 2 7 инновационных сфер для запуска технологического бизнеса
- 3 GeekBrains обучит 3D-художников в сферах игр и кино
- 4 Акселератор «Б8» ищет новые стартапы для участия в программе
- 5 Открыта регистрация на конференцию и конкурс стартапов Summer SaaS