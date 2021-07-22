Идет регистрация на онлайн-конференцию TeamLead Camp’21

23 июля состоится TeamLead Camp’21, онлайн-конференция для тимлидов, разработчиков и аналитиков. Участников ждут выступления спикеров, презентация решений хакатона и интерактив. Участие бесплатное.

Программа выступлений поделена на три направления:



Технологии. Среди тем — кейсы внедрения машинного обучения и дополненной реальности, продуктовый процесс, делегирование задач. Менеджмент. Спикеры расскажут, как тимлиду и продакту эффективно сотрудничать, почему некоторые ML-модели не доходят до запуска и как принять продакта без технического образования. Soft skills и личное развитие. Участники узнают, как составить план развития разработчика, нанимать тимлидов, мотивировать программистов, улучшить сон и многое другое.

Выступления будут идти параллельно. Отдельное время организаторы выделят на общение. Также участники смогут посмотреть презентации решения задач компаний «Вкусвилл» и «СДЭК» от участников хакатона и награждение победителей.

Подробности и регистрация — на сайте.

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