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Идет регистрация на онлайн-конференцию TeamLead Camp’21

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

23 июля состоится TeamLead Camp’21, онлайн-конференция для тимлидов, разработчиков и аналитиков. Участников ждут выступления спикеров, презентация решений хакатона и интерактив. Участие бесплатное.

Идет регистрация на онлайн-конференцию TeamLead Camp’21

Программа выступлений поделена на три направления:

  1. Технологии. Среди тем — кейсы внедрения машинного обучения и дополненной реальности, продуктовый процесс, делегирование задач.
  2. Менеджмент. Спикеры расскажут, как тимлиду и продакту эффективно сотрудничать, почему некоторые ML-модели не доходят до запуска и как принять продакта без технического образования.
  3. Soft skills и личное развитие. Участники узнают, как составить план развития разработчика, нанимать тимлидов, мотивировать программистов, улучшить сон и многое другое.

Выступления будут идти параллельно. Отдельное время организаторы выделят на общение. Также участники смогут посмотреть презентации решения задач компаний «Вкусвилл» и «СДЭК» от участников хакатона и награждение победителей.

Подробности и регистрация — на сайте.

Фото на обложке: Unsplash

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