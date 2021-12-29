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Организаторы программы Тech Export to India подвели итоги демо-дня

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

28 декабря состоялся демо-день акселерационной программы Тech Export to India от Московского экспортного центра (МЭЦ) и Global Venture Allinace (GVA). 30 компаний в сфере IT-технологий, энергетики, транспорта, ритейла и life science презентовали свои решения частным инвесторам из России и Индии, представителям частных и муниципальных инвестфондов, в том числе из MSF.

Организаторы программы Тech Export to India подвели итоги демо-дня

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Программа длилась три месяца, в течение которых команды работали над созданием и реализацией экспортной стратегии для вывода своего бизнеса на рынок Индии. Для этого МЭЦ и GVA предоставляли участникам необходимые знания, поддержку и нужные контакты. 

Со стороны Индии программу поддержали частные и государственные компании (TechMahindra, Society for Innovation & Entrepreneurship (SINE), Indian Institute of Technology Bombay (IIT Bombay) и другие), представители местной инновационной экосистемы (Kmart Group Australia, LINK, Lowe's Innovation Labs и другие) и индийские фонды (Ideaspring Capital, Eagle10 Ventures, We Founder Circle, Amazon Web Services и другие).

По итогам Тech Export to India некоторые участники акселератора сейчас находятся на последних стадиях переговоров с индийскими инвесторами, другие финализируют договоренности о поставках продукции на новый рынок. Также команды отметили, что главные результаты программы — это многочисленные пивоты, пересмотр целевой аудитории и ценностного предложения, изменения в продукте, объективные конкурентные анализы и открытие новых направлений. 

«Самое главное, что дала программа — это реальное понимание рынка, на который ты выходишь. <...> Также хотела бы отметить важную и качественно реализованную часть программы в виде выхода на экспертов: самостоятельный контакт c узкопрофильным экспертом обычно занимает очень длительное время, а программа здорово помогла с этим. Так же как и экономит время и расходы на запуск ненужного продукта на новом рынке, если бы мы делали это самостоятельно, а не в рамках Tech Export to India», — поделилась Анна Желтова, CEO NovaKorova.

После завершения акселератора команды получат дальнейшее сопровождение по развитию своих проектов на индийском рынке.

МЭЦ оказывает предпринимателям столицы финансовую и нефинансовую поддержку в продвижении их продукции и услуг на зарубежные рынки. GVA — международная компания, реализующая проекты в области корпоративных инноваций, акселерации стартапов и управляющая венчурными фондами. Компания признана World #1 Private Business Accelerator международной ассоциацией UBI Global в 2019 году. 

Фото на обложке: Towering Goals / Shutterstock

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