С 16 по 19 ноября в технопарке «Сколково» пройдет конференция и выставка проектов Tech Week 2020. Среди тем — искусственный интеллект, большие данные, технологии в сферах HR, финансов, образования, виртуальная и дополненная реальность и другие.

В Москве состоится конференция по внедрению технологий в бизнес