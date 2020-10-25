В Москве состоится конференция по внедрению технологий в бизнес
С 16 по 19 ноября в технопарке «Сколково» пройдет конференция и выставка проектов Tech Week 2020. Среди тем — искусственный интеллект, большие данные, технологии в сферах HR, финансов, образования, виртуальная и дополненная реальность и другие.
Доклады, воркшопы, дискуссии и другие форматы будут разделены на несколько тематических секций:
- цифровая трансформация бизнеса;
- искусственный интеллект и большие данные;
- виртуальная и дополненная реальность;
- программирование;
- Agile и Scrum;
- управление продуктом;
- цифровые инструменты для продаж;
- блокчейн;
- образовательные технологии;
- бизнес-аналитика;
- технологии в сфере финансов;
- HR-технологии;
- цифровой маркетинг;
- технологии в ритейле;
- экономика совместного потребления;
- технологии, трансформирующие компании;
- поток для руководителей.
На конференции выступят 350 спикеров, среди них — сооснователь группы QIWI Борис Ким, основатель образовательного холдинга «Нетология-групп» Максим Спиридонов, генеральный директор eBay в России Илья Кретов, IT-директор Wildberries Андрей Ревяшко и другие эксперты.
Подробности программы и билеты доступны по ссылке.
Фото на обложке: Yaorusheng / Shutterstock
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