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В Москве состоится конференция по внедрению технологий в бизнес

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

С 16 по 19 ноября в технопарке «Сколково» пройдет конференция и выставка проектов Tech Week 2020. Среди тем — искусственный интеллект, большие данные, технологии в сферах HR, финансов, образования, виртуальная и дополненная реальность и другие.

В Москве состоится конференция по внедрению технологий в бизнес

Доклады, воркшопы, дискуссии и другие форматы будут разделены на несколько тематических секций:

  • цифровая трансформация бизнеса;
  • искусственный интеллект и большие данные;
  • виртуальная и дополненная реальность;
  • программирование;
  • Agile и Scrum;
  • управление продуктом;
  • цифровые инструменты для продаж;
  • блокчейн;
  • образовательные технологии;
  • бизнес-аналитика;
  • технологии в сфере финансов;
  • HR-технологии;
  • цифровой маркетинг;
  • технологии в ритейле;
  • экономика совместного потребления;
  • технологии, трансформирующие компании;
  • поток для руководителей.

На конференции выступят 350 спикеров, среди них — сооснователь группы QIWI Борис Ким, основатель образовательного холдинга «Нетология-групп» Максим Спиридонов, генеральный директор eBay в России Илья Кретов, IT-директор Wildberries Андрей Ревяшко и другие эксперты.

Подробности программы и билеты доступны по ссылке.

Фото на обложке: Yaorusheng / Shutterstock

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