Как живут технопарки во время эпидемии — исследование

Опрос, проведенный «Российской газетой» и астраханским технопарком Fabrika, показал, что 88,9% технопарков ощутили влияние пандемии. Резиденты корректируют рабочие процессы, но продолжают работать. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе технопарка.

В исследовании были использованы данные, полученные в результате опроса 18 технопарков Уральского, Приволжского, Южного, Дальневосточного, Северо-Западного, Центрального и Сибирского федеральных округов. Большинство респондентов — это ИТ-парки, также участие в опросе приняли промышленные и многоотраслевые технопарки.

Выяснилось, что в результате развития пандемии ровно у половины технопарков уменьшилось количество арендаторов. Кроме того, за последние два месяца значительно вырос показатель задолженности по арендной плате — резиденты 72,2% технопарков задерживают оплату.

Большинство технопарков сохранили своих резидентов, в том числе с помощью оказания им поддержки. Как отмечается в исследовании, резидентам удалось выстроить работу с минимальными потерями.

Технопарки предлагают поддержку своим резидентам даже при отсутствии какой-либо господдержки на федеральном уровне. 90% резидентов отметили, что в их регионах отсутствуют какие-либо меры помощи технопаркам. И они вынуждены в полном объеме платить коммунальные платежи, зарплату сотрудникам, налог на имущество.

«Как и предприятия ИТ-сферы, технопарки не попали в список особо пострадавших сфер бизнеса», — отмечает Нармина Велиева, генеральный директор астраханского технопарка Fabrika.

Она добавила, что пока последствия карантина ощущаются не так остро. Но 83% опрошенных уверены, что по итогам года пандемия довольно существенно скажется на выручке технопарков.

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