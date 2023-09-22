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Telegram обновился и добавил истории от каналов

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Вышло обновление Telegram, в котором появилась функция публикации историй в каналах. Чтобы получить такую возможность, нужно получить «бусты» от премиум-подписчиков – за каждый новый уровень канал сможет публиковать одну дополнительную историю в день.

Telegram обновился и добавил истории от каналов

Telegram представил обновление, в котором добавил возможность публиковать истории в каналах. Подробности обновления опубликованы в блоге Telegram.

Чтобы каналу получить возможность публиковать истории, ему нужно собрать «бусты» пот премиум-подписчиков.

Первая история будет доступна для публикации после сбора «бустов» от 0,4% подписчиков канала. Это так называемый первый уровень – с каждым последующим уровнем канал сможет публиковать одну дополнительную историю в день.  

Один премиум-подписчик может сделать один «буст» одному каналу в день. На последующие «бусты» заведен таймер – Telegram подскажет, когда можно будет снова дать «буст».

Сделать «буст» можно, прописав t.me/названиеканала?boost.

Также Telegram добавил к отправляемым файлам опцию «одного просмотра». Контент будет удален после того, как адресат его посмотрит и свернет без возможности сохранения или снимка экрана.

Фото на обложке: Melnikov Dmitriy / Shutterstock

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