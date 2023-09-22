Telegram обновился и добавил истории от каналов

Вышло обновление Telegram, в котором появилась функция публикации историй в каналах. Чтобы получить такую возможность, нужно получить «бусты» от премиум-подписчиков – за каждый новый уровень канал сможет публиковать одну дополнительную историю в день.
Telegram представил обновление, в котором добавил возможность публиковать истории в каналах. Подробности обновления опубликованы в блоге Telegram.
Чтобы каналу получить возможность публиковать истории, ему нужно собрать «бусты» пот премиум-подписчиков.
Первая история будет доступна для публикации после сбора «бустов» от 0,4% подписчиков канала. Это так называемый первый уровень – с каждым последующим уровнем канал сможет публиковать одну дополнительную историю в день.
Один премиум-подписчик может сделать один «буст» одному каналу в день. На последующие «бусты» заведен таймер – Telegram подскажет, когда можно будет снова дать «буст».
Сделать «буст» можно, прописав t.me/названиеканала?boost.
Также Telegram добавил к отправляемым файлам опцию «одного просмотра». Контент будет удален после того, как адресат его посмотрит и свернет без возможности сохранения или снимка экрана.
Фото на обложке: Melnikov Dmitriy /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Без хаоса из рабочих сообщений: как построить онлайн-офис в мессенджере
- 2 Telegram открыл рекламу на внешние ссылки. Что нужно об этом знать?
- 3 Подключаем мессенджер на сайт — инструкция
- 4 7 хаков для бизнеса и экспертов, чтобы выжать максимум из сторис в Telegram
- 5 Что такое банковская карта в Telegram и почему это удобно
ВОЗМОЖНОСТИ
22 сентября 2023
25 сентября 2023
25 сентября 2023