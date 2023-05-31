В Telegram значительно выросло число фишинговых схем кражи данных

В Telegram за год в 67 раз выросло число фишинговых схем кражи аккаунтов пользователей. В мае 2022 было известно о семи поддельных сайтов, то в мае 2023 года — о более 470. Об этом «Ведомостям» рассказали в «РТК-Солар».

Мошенники для кражи доступа к аккаунту чаще всего используют фишинговые ресурсы с социальной тематикой. Специалисты с начала года фиксировали фейковые сайты, которые предлагали проголосовать на конкурсе детского рисунка, подписать петицию, пожертвовать деньги на лечение ребенка, получить соцвыплату и т. д.

Этой весной в мессенджере появилось пять русскоязычных чатов со 100–300 участниками, занимающимися фишинговыми атаками, сообщил ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании FACCT Евгений Егоров.

Мошеннники создают фейковые страницы и боты, которые служат приманкой. В мае они похитили более 260 тыс. учетных записей: пользователи сами вводили данные в «левые» формы. Полученные логины и пароли злоумышленники загружали на теневые форумы и могли монетизировать по 20 рублей за учетную запись, отмечает он. Только за месяц заработок киберпреступников одного из сообществ мог составить 5,2 млн рублей.

Еще одним из распространенных способов получить данные пользователя эксперты называют получение сообщения с «подарком» – подпиской на Telegram Premium. Пользователь переходит по ссылке и получает код, который якобы активирует подписку, при вводе кода злоумышленник получает доступ к аккаунту.

По словам экспертов, активность мошенников растет соразмерно популярности Telegram.

В 2022 году средняя стоимость рекламного поста в новостных Telegram-каналах выросла на 341% и достигла 55,9 тыс. рублей. Годом ранее она составляла 12,6 тыс. рублей. В 2023 году цены на рекламу в Telegram продолжат расти, прогнозируют эксперты. По их оценкам, подъем может составить до 20% из-за продолжающегося роста спроса на размещения в мессенджере. На повышение стоимости повлияет и инфляция.

Фото на обложке: Unsplash