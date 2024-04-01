В Telegram появились новые функции для бизнеса

Telegram представил крупное обновление — теперь каждый может запустить свой бизнес-аккаунт. Также у владельцев каналов появилась возможность получать 50% дохода от рекламы.
Пользователям теперь доступны следующие функции:
- Возможность указать часы работы, адрес и местоположение компании на карте;
- Добавить собственный текст и стикер на страницу пустого чата, в котором пока нет ни одного сообщения;
- Создавать быстрые ответы с заранее заготовленными сообщениями с медиа;
- Добавлять приветственное сообщение, которое автоматически будет отправлять всем, кто пишет вам впервые;
- Premium-подписчики смогут добавлять цветные теги к чатам;
- Ссылки на чат можно размещать в виде кнопок, например, «Забронировать столик» или «Узнать статус заказа»;
- К бизнес-аккаунту можно подключить бота, который поможет автоматизировать работу
Авторы Telegram-каналов с более 1000 подписчиками смогут получить 50% дохода от рекламы, которая в них отображается. Выплата будут осуществляться в криптовалюте на базе блокчейна TON, которую можно вывести без комиссии или использовать для оплаты объявлений в мессенджере, коллекцонных адресов или розыгрышей Telegram-Premium.
В обновленную версии также добавили возможность размещать рекламу на платформе с оплатой в Toncoin. При этом рекланые объявления на базе TON для пользователей из России, Украины, Израиля и Палестины. Причины в сообщении не называются.
- Telegram в 2022 году запустил Premium-подписку. Ежемесячная стоимость без скидки — 299 рублей. В платную версию вошли удвоенные лимиты, загрузка файлов до 4 Гб, перевод голосовых сообщений в текст, отсутствие рекламы, эксклюзивные стикеры, реакции расширенное управление диалогами, приоритет при скачивании файлов, значок подписчика и другое.
Фото на обложке: Natee Meepian /
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