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В Telegram появились новые функции для бизнеса

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Telegram представил крупное обновление — теперь каждый может запустить свой бизнес-аккаунт. Также у владельцев каналов появилась возможность получать 50% дохода от рекламы.

В Telegram появились новые функции для бизнеса

Пользователям теперь доступны следующие функции:

  • Возможность указать часы работы, адрес и местоположение компании на карте;
  • Добавить собственный текст и стикер на страницу пустого чата, в котором пока нет ни одного сообщения;
  • Создавать быстрые ответы с заранее заготовленными сообщениями с медиа;
  • Добавлять приветственное сообщение, которое автоматически будет отправлять всем, кто пишет вам впервые;
  • Premium-подписчики смогут добавлять цветные теги к чатам;
  • Ссылки на чат можно размещать в виде кнопок, например, «Забронировать столик» или «Узнать статус заказа»;
  • К бизнес-аккаунту можно подключить бота, который поможет автоматизировать работу


Авторы Telegram-каналов с более 1000 подписчиками смогут получить 50% дохода от рекламы, которая в них отображается. Выплата будут осуществляться в криптовалюте на базе блокчейна TON, которую можно вывести без комиссии или использовать для оплаты объявлений в мессенджере, коллекцонных адресов или розыгрышей Telegram-Premium.

В обновленную версии также добавили возможность размещать рекламу на платформе с оплатой в Toncoin. При этом рекланые объявления на базе TON для пользователей из России, Украины, Израиля и Палестины. Причины в сообщении не называются.

  • Telegram в 2022 году запустил Premium-подписку. Ежемесячная стоимость без скидки — 299 рублей. В платную версию вошли удвоенные лимиты, загрузка файлов до 4 Гб, перевод голосовых сообщений в текст, отсутствие рекламы, эксклюзивные стикеры, реакции расширенное управление диалогами, приоритет при скачивании файлов, значок подписчика и другое.

Фото на обложке: Natee Meepian / Shutterstock

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