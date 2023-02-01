Пользователи Telegram столкнулись с невозможностью оплатить премиум-подписку с российских карт

Пользователи Telegram столкнулись с невозможностью оплатить премиум-подписку с российских банковских карт. При попытке провести платеж официальный чат-бот Telegram выдает ошибку.
Пользователи мессенджера Telegram не могут оплатить премиум-подписку с помощью российских банковских карт. Внимание на это обратил telegram-канал Telegram Info.
При попытке провести платеж официальный чат-бот Telegram Premium выдает ошибку. Такой же сбой наблюдается и при проведении регулярных платежей.
Роскомнадзор внес Telegram в список иностранных мессенджеров, в которых с марта будет ограничена передача платежной информации. На оплату Telegram Premium данная мера не распространяется.
Фото на обложке: PixieMe /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Что такое банковская карта в Telegram и почему это удобно
- 2 Какие мессенджеры используют учителя, ученики и их родители в России — исследование
- 3 Как создать стикеры для Telegram?
- 4 В Telegram появился канал с вакансиями в быстрорастущих стартапах
- 5 На TGCONF расскажут, как зарабатывать на своем канале в Telegram
ВОЗМОЖНОСТИ
01 февраля 2023
02 февраля 2023
02 февраля 2023