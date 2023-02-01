Пользователи Telegram столкнулись с невозможностью оплатить премиум-подписку с российских карт

Пользователи Telegram столкнулись с невозможностью оплатить премиум-подписку с российских банковских карт. При попытке провести платеж официальный чат-бот Telegram выдает ошибку.

Пользователи мессенджера Telegram не могут оплатить премиум-подписку с помощью российских банковских карт. Внимание на это обратил telegram-канал Telegram Info.

При попытке провести платеж официальный чат-бот Telegram Premium выдает ошибку. Такой же сбой наблюдается и при проведении регулярных платежей.

Роскомнадзор внес Telegram в список иностранных мессенджеров, в которых с марта будет ограничена передача платежной информации. На оплату Telegram Premium данная мера не распространяется.

Фото на обложке: PixieMe / Shutterstock