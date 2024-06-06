В Telegram появится внутренняя валюта — «звездочки»

В Telegram появится внутренняя валюта. Telegram Stars, или «звездочки», можно будет использоваться для оплаты услуг в мини-приложениях. С использованием Stars запуск приложений в Telegram будет иметь больше экономического смысла, чем запуск традиционных мобильных приложений, отметил Павел Дуров.

В мессенджере Telegram появится внутренняя валюта. О запуске Telegram Stars основатель мессенджера Павел Дуров рассказал в своем telegram-канале.

Telegram Stars можно будет использовать для оплаты услуг в мини-приложениях, используя самый простой из возможных способов оплаты — покупки в приложении на Android и iOS, отметил Дуров.

Комиссия Apple и Google при покупке Stars составляет 30%, но Telegram субсидирует приобретенную рекламу, в результате чего комиссия упадет до 0%.

«В результате запуск приложений в Telegram имеет больше экономического смысла, чем запуск традиционных мобильных приложений», — подчеркнул Дуров.

Запуск Telegram Stars Дуров назвал «беспрецедентным» событием в истории социальных сетей.

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