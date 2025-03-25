В «Кошельке» Telegram появились криптовалюты Ethereum, Solana и Dogecoin
Анастасия Коссаковская
Во внутреннем приложении мессенджера Telegram «Кошелек» стали доступны для покупки и обмена популярные криптовалюты Ethereum, Solana, Dogecoin и другие, следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале «Новости Кошелька». До этого «Кошелек» поддерживал только ограниченный ряд криптовалют.
В «Кошельке» Telegram появились криптовалюты Ethereum, Solana и Dogecoin
https://rb.ru/news/telegram-wallet-new-crypto/
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«В новом разделе “Обмен” теперь доступны десятки топовых криптовалют: Ethereum, Solana, Dogecoin и другие. Следите за их курсом, обменивайте популярные монеты и собирайте свое идеальное портфолио», — говорится в сообщении.
По случаю запуска нового раздела «Кошелек» отменил комиссию на любые обмены до конца месяца. С 1 апреля она составит 0,9%. Новые криптовалюты можно купить или продать за TON или USDT.
- «Кошелек» был запущен в январе 2022 года, он работает в формате Telegram-бота. С его помощью можно обменивать криптовалюту и покупать ее по банковской карте внутри Telegram. До сегодняшнего дня «Кошелек» принимал к оплате ограниченный ряд криптовалют: Toncoin, нативные токены блокчейна TON, USDT и биткоин.
- В сентябре 2023 года «Кошелек» был интегрирован в интерфейс приложения Telegram.
Фото на обложке: DrawKit Illustrations / Unsplash
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