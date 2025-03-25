Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
Нашли баг?
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

В «Кошельке» Telegram появились криптовалюты Ethereum, Solana и Dogecoin

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская
Во внутреннем приложении мессенджера Telegram «Кошелек» стали доступны для покупки и обмена популярные криптовалюты Ethereum, Solana, Dogecoin и другие, следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале «Новости Кошелька». До этого «Кошелек» поддерживал только ограниченный ряд криптовалют.
В «Кошельке» Telegram появились криптовалюты Ethereum, Solana и Dogecoin
  1. Новости

«В новом разделе “Обмен” теперь доступны десятки топовых криптовалют: Ethereum, Solana, Dogecoin и другие. Следите за их курсом, обменивайте популярные монеты и собирайте свое идеальное портфолио», — говорится в сообщении.

По случаю запуска нового раздела «Кошелек» отменил комиссию на любые обмены до конца месяца. С 1 апреля она составит 0,9%. Новые криптовалюты можно купить или продать за TON или USDT.

  • «Кошелек» был запущен в январе 2022 года, он работает в формате Telegram-бота. С его помощью можно обменивать криптовалюту и покупать ее по банковской карте внутри Telegram. До сегодняшнего дня «Кошелек» принимал к оплате ограниченный ряд криптовалют: Toncoin, нативные токены блокчейна TON, USDT и биткоин.
  • В сентябре 2023 года «Кошелек» был интегрирован в интерфейс приложения Telegram.

Фото на обложке: DrawKit Illustrations / Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ
Бизнес-нетворкинг
Сервис Русбейс для поиска полезных знакомств и обмена опытом
Присоединиться

Материалы по теме