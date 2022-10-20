Выручка Tesla за третий квартал оказалась рекордной

Производитель электромобилей Tesla отчитался за третий квартал 2022 года: общая выручка составила $21,45 млрд против прошлогодних $13,8 млрд. Общая чистая прибыль компании достигла $3,3 млрд, операционная — $3,7 млрд.

Выручка от автомобильного подразделения составила $18,69 млрд — это на 55% больше, чем годом ранее. Подразделение, занимающееся продажей запасных аккумуляторов для бытового и коммерческого использования, а также установкой солнечных панелей, принесло $1,12 млрд.

За отчетный квартал Tesla выпустила 365 тыс. транспортных средств, всего с начала 2022 года — 929,9 тыс. Компания в третьем квартале произвела 19,9 тыс. Model S/X и 345,9 тыс. Model 3/Y.

Tesla результаты третьего квартала объяснила окрепшим долларом, растущими затратами на сырье и логистику, проблемы с ускорением производственных процессов в американском Техасе и Германии.

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