Tesla решила запатентовать Cyberhammer для занятий кроссфитом

Компания Tesla Илона Маска решила запатентовать новую товарную марку — Cyberhammer. Заявку заметил Electrec. В СМИ предполагают, что прибор будет использоваться для кроссфита.

В документе указано, что компания намерена выпускать фитнес-молот или кувалду для кроссфита. Такие инструменты используются с большой шиной в качестве цели. Рубящее движение активирует ряд мышц, развивает крепость предплечья и повышает силу хвата.

Товарный знак Cyberhammer зарегистрирован в категории «оборудование для фитнеса». СМИ предполагают, что стоимость инструмента будет относительно высокой.

Ранее в декабре Tesla поставила первые пикапы Cybertruck покупателям, которые сделали предзаказ еще в 2019 году, когда состоялся анонс выпуска.

До этого производитель выводил на рынок различные товары в стилистике Cybertruck. В марте прошлого года компания выпустила пиво GigaBier, в составе которого указан «киберхмель».

А летом в продажу поступила необычная картонная лежанка для кошек, которая также отсылает к дизайну знаменитого электропикапа.

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