Tesla запустила программу возвращения электроэнергии для баланса энергосистемы

Владельцы Tesla Powerwall — аккумуляторной системы, которая сохраняет солнечную энергию — могут зарегистрироваться в специальной программе компании, чтобы помочь сбалансировать энергосистему Калифорнии, пишет Engadget.

Новая программа Tesla позволит владельцам Powerwall возвращать электроэнергию в сеть во время интенсивного использования. «Виртуальная электростанция Tesla» сейчас входит в фазу бета-тестирования, и клиенты уже могут регистрироваться для участия.

Чтобы зарегистрироваться в программе, обладателям Powerwall нужно использовать обновленное приложение Tesla и обновление самой системы батареи. Приложение будет присылать пользователям push-уведомление за несколько часов до любых изменений в напряжении сети. Пользователи увидят промежуток времени, в течение которого использование Powerwall будет влиять на ситуацию.

«В зависимости от прогнозируемой серьезности события Powerwall может отдавать приоритет способам зарядки, чтобы помочь переключить использование энергосети вашего дома на более раннее время дня, — пояснили в Tesla. — Если Powerwall полностью зарядится перед событием, ваша солнечная аккумуляторная система возобновит подачу электроэнергии в ваш дом и будет экспортировать всю избыточную энергию в сеть».

Tesla со ссылкой на данные оператора энергосистемы Калифорнии сообщила, что потребность жителей Калифорнии в поддержке энергосистемы сохранится до конца 2021 года. Это может быть сильным преуменьшением, поскольку ожидается высокая загруженность сети в течение остальной части лета из-за рекордно высоких температур, отмечает The Verge. Такая ситуация повышает спрос на энергию, а сильная засуха может снизить мощности выработки для гидроэлектростанций.

В Tesla отметили, что клиентам не будет выплачиваться компенсация за вклад в виртуальную электростанцию, однако компания поощряет присоединившихся к целям «общественного блага» клиентов.

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