Погибший при аварии Tesla водитель до происшествия выпускал видео в пользу электрокаров

Водитель Tesla, 35-летний Стивен Хендриксон, который погиб в аварии в Калифорнии в начале мая, до происшествия опубликовал видео в TikTok, где высоко оценил возможности электрокара по «полному самоуправлению».

Водитель опубликовал видео в своем аккаунте TikTok, пишет Reuters. На записи было видно, что он водил электрокар, не снимая руки с руля. «Что бы я делал без своего полностью автономного автомобиля Tesla после долгого рабочего дня», — говорится в одном из его комментариев под видео. Он также называл электрокар Tesla «лучшей машиной на свете» и благодарил возможность автопилота за то, что упрощает его возвращение домой после работы.

Хендриксон также публиковал видео в своем аккаунте на Facebook, где во время движения на автопилоте говорил «Не волнуйтесь. Я на автопилоте».

Авария на шоссе в калифорнийской Фонтане произошла 5 мая. Tesla Model 3 врезался в перевернутый грузовик. В результате погиб водитель Tesla. Водитель грузовика, а также автомобилист, который остановился, чтобы помочь, были ранены.

Сообщество владельцев Tesla из Южной Калифорнии Tesla Club-SoCal сообщило, что Хендриксон был активным участником клуба, который «любил свою Tesla». У погибшего остались жена и двое детей.

Агентство Associated Press со ссылкой на полицию сообщило, что, по данным предварительного расследования, система автопилота Tesla была задействована до аварии. Однако полиция позже выпустила заявление, в котором отметила, что сейчас эти сведения окончательно не установлены.

С 2016 года произошло как минимум три аварии со смертельным исходом с Tesla на автопилоте. Tesla неоднократно подчеркивала, что функция автопилота не делает автомобиль полностью автономным.

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