Google отказали в просьбе о приостановке начислений неустойки по иску «Царьград»

Российский суд отказался приостановить начисление неустойки Google по иску «Царьграда ТВ» на время рассмотрения ее жалобы. Компания просила не начислять штраф в размере 100 тыс. рублей каждый день за неисполнение решения суда на время рассмотрения апелляции.

Решение суда опубликовано 29 декабря. Его детали в карточке дела не приводятся.

Ранее на этой неделе американская компания подала кассационную жалобу. В ней она назвала неустойку беспрецедентной для российской судебной практики.

Тогда, как писал Forbes, Google сообщила, что за год и два месяца неустойка превысит совокупный объем российской денежной массы, а за 1,5 года — объем всего мирового богатства. Поэтому на время рассмотрения компания попросила приостановить начисление неустойки.

Аккаунт телеканала «Царьград» был заблокирован на YouTube в конце июля прошлого года. В августе телеканал подал в суд на Google LLC, Google Ireland Limited и ООО «Гугл»: телеканал требовал признать блокировку незаконной и восстановить аккаунт. Арбитражный суд Москвы в апреле 2021 года удовлетворил иск.

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