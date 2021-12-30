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Google отказали в просьбе о приостановке начислений неустойки по иску «Царьград»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российский суд отказался приостановить начисление неустойки Google по иску «Царьграда ТВ» на время рассмотрения ее жалобы. Компания просила не начислять штраф в размере 100 тыс. рублей каждый день за неисполнение решения суда на время рассмотрения апелляции.

Google отказали в просьбе о приостановке начислений неустойки по иску «Царьград»

Решение суда опубликовано 29 декабря. Его детали в карточке дела не приводятся. 

Ранее на этой неделе американская компания подала кассационную жалобу. В ней она назвала неустойку беспрецедентной для российской судебной практики.

Тогда, как писал Forbes, Google сообщила, что за год и два месяца неустойка превысит совокупный объем российской денежной массы, а за 1,5 года — объем всего мирового богатства. Поэтому на время рассмотрения компания попросила приостановить начисление неустойки.

Аккаунт телеканала «Царьград» был заблокирован на YouTube в конце июля прошлого года. В августе телеканал подал в суд на Google LLC, Google Ireland Limited и ООО «Гугл»: телеканал требовал признать блокировку незаконной и восстановить аккаунт. Арбитражный суд Москвы в апреле 2021 года удовлетворил иск.

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Фото на обложке: New Africa / Shutterstock

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