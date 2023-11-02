Управляющие партнеры The Games Fund (TGF) выкупили долю GEM Capital в этом фонде, сообщил управляющий партнер TGF Илья Еремеев на своей странице в соцсети и подтвердили в GEM Capital.

Инвесткомпания GEM Capital продала свою долю в The Games Fund его управляющим партнерам