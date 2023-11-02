Инвесткомпания GEM Capital продала свою долю в The Games Fund его управляющим партнерам

Управляющие партнеры The Games Fund (TGF) выкупили долю GEM Capital в этом фонде, сообщил управляющий партнер TGF Илья Еремеев на своей странице в соцсети и подтвердили в GEM Capital.
«Команда TGF приобрела все акции GEM Capital в компании The Games Fund. Это приведет к увеличению доли Марии Кочмолы и моей, управляющих партнеров The Games Fund <…>. Мы сделали предложение о выкупе и получении полного контроля над TGF, а GEM согласились на наши условия и приняли это предложение», — сообщил Еремеев.
Он также добавил, что TGF и GEM Capital продолжат выступать в качестве соинвесторов в будущих сделках.
Финансовые условия выкупа доли GEM Capital в TGF не приводятся.
- The Games Fund специализируется на инвестициях в разработчиков видеоигр, фонд появился в апреле 2021 года. TGF основали бывшие топ-менеджеры My.Games Venture Capital Мария Кочмола и Илья Еремеев, инвестиционная компания GEM Capital и бывший технический директор Riot Games (создатели популярного MMORPG League of Legends) Сергей Титов. В августе 2021 года The Games Fund привлек $17 млн от международных игровых компаний Scopely и Com2us.
- GEM Capital занимается как прямыми, так и венчурными инвестициями. Компания стала известной после покупки в 2020 году публичной на тот момент Volga Gas. В настоящее время основное место в портфеле Gem Capital занимают активы в области гейминга, развлечений, нанотехнологий и недвижимости.
Фото на обложке: Unsplash
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