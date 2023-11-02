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Инвесткомпания GEM Capital продала свою долю в The Games Fund его управляющим партнерам

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Управляющие партнеры The Games Fund (TGF) выкупили долю GEM Capital в этом фонде, сообщил управляющий партнер TGF Илья Еремеев на своей странице в соцсети и подтвердили в GEM Capital.

Инвесткомпания GEM Capital продала свою долю в The Games Fund его управляющим партнерам

«Команда TGF приобрела все акции GEM Capital в компании The Games Fund. Это приведет к увеличению доли Марии Кочмолы и моей, управляющих партнеров The Games Fund <…>. Мы сделали предложение о выкупе и получении полного контроля над TGF, а GEM согласились на наши условия и приняли это предложение», — сообщил Еремеев.

Он также добавил, что TGF и GEM Capital продолжат выступать в качестве соинвесторов в будущих сделках.

Финансовые условия выкупа доли GEM Capital в TGF не приводятся.

  • The Games Fund специализируется на инвестициях в разработчиков видеоигр, фонд появился в апреле 2021 года. TGF основали бывшие топ-менеджеры My.Games Venture Capital Мария Кочмола и Илья Еремеев, инвестиционная компания GEM Capital и бывший технический директор Riot Games (создатели популярного MMORPG League of Legends) Сергей Титов. В августе 2021 года The Games Fund привлек $17 млн от международных игровых компаний Scopely и Com2us.
  • GEM Capital занимается как прямыми, так и венчурными инвестициями. Компания стала известной после покупки в 2020 году публичной на тот момент Volga Gas. В настоящее время основное место в портфеле Gem Capital занимают активы в области гейминга, развлечений, нанотехнологий и недвижимости.

Фото на обложке: Unsplash

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