Московские рестораторы попросили власти отменить требование о ношении перчаток

Председатель комитета «Деловой России» по ресторанному бизнесу Сергей Миронов обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой отменить требование о ношении перчаток сотрудниками общепита.

В письме, как пишут «Известия», он отметил, что проверяющие при составлении протоколов ориентируются на указ мэра столицы «О введении режима повышенной готовности», где прописано требование носить перчатки, а не на изданные позднее предписания и распоряжения, в которых по просьбе рестораторов требование было заменено на использование антисептиков.

Нормативно-правовая коллизия приводит к тому, что предприятия общепита, «пытающиеся из последних сил не закрыться из-за коронавирусного кризиса, необоснованно привлекаются к ответственности и несут огромные издержки, которые для некоторых становятся критическими»,— говорится в письме. Он предложил Сергею Собянину изменить свой указ, а также дать соответствующие рекомендации контрольно-надзорным органам.

Предложение «Деловой России» поддерживают в Федерации рестораторов и отельеров. По словам вице-президента организации Максима Беляева, правовая коллизия действительно сложилась и этот вопрос необходимо решить.

Общепит массово штрафовали за отсутствие перчаток из-за коллизии в нормативно-правовых актах, и отмена этой нормы позволит снизить административное давление на бизнес в условиях кризиса, следует из документа. Штраф за такое нарушение может доходить до 300 тысяч руб., притом что использование антисептиков защищает от вируса лучше, отметили изданию эксперты.

В России бывает так, что в нормативы и обязательные требования попадает много лишнего, что создает давление на прибыль организаций и снижает качество услуг, отметил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По мнению эксперта, предписание о ношении перчаток скорее создает коррупционные риски, чем действительно предотвращает распространение инфекции. Более того, во всем мире приоритетными требованиями выступают не перчатки, а ношение масок и социальная дистанция, резюмировал он.

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Фото: Drazen Zigic / Shutterstock