Главный редактор The Village Кирилл Руков и его команда покинули проект, пишет telegram-канал Baza. По данным его источников, The Village грозит закрытие из-за финансовых проблем. В России сайт The Village заблокирован, редакция в марте 2022 года переехала в Варшаву.

Главный редактор The Village Кирилл Руков покинул издание — Baza