Главный редактор The Village Кирилл Руков покинул издание — Baza

Главный редактор The Village Кирилл Руков и его команда покинули проект, пишет telegram-канал Baza. По данным его источников, The Village грозит закрытие из-за финансовых проблем. В России сайт The Village заблокирован, редакция в марте 2022 года переехала в Варшаву.

О том, что главный редактор издания The Village Кирилл Руков и его команда покинули проект, сообщает telegram-канал Baza со ссылкой на источники. Собеседники Baza уточнили, что Руков будет работать с признанным иностранным агентом блогером Ильей Варламовым.

По данным Baza, издание не справляется с финансовыми проблемами и будет вынуждено в скором времени «свернуть» работу. Судьба опубликованных материалов и работы The Village в целом неизвестна, уточнили источники.

Роскомнадзор заблокировал сайт издания The Village 2 марта 2022 года из-за публикации недостоверных сведений о специальной военной операции на Украине. 4 марта стало известно, что офис The Village в России закрывается, редакция работает из Варшавы.

В апреле 2022 года владельцем изданий The Village, Wonderzine и Spletnik стал Александр Винокуров. Позже холдинг ввел подписку стоимостью 690 рублей в месяц на доступ к материалам этих изданий, но, по данным источников Baza, инвестора не устроили темпы роста подписчиков.

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