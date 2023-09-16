TikTok оштрафовали на €345 млн за сбор данных детей

Китайскую соцсеть TikTok оштрафовали на €345 млн за обработку персональных данных детей в Евросоюзе. Аккаунты несовершеннолетних не проходили проверку на возраст перед регистрацией.
Комиссии по защите данных Ирландии (DPC) сообщила, чтоTikTok нарушила законы о конфиденциальности в 2020 году. Представители платформы не согласились с решением, так как соцсеть начала регулировать данные об аккаунтах детей еще до начала расследования. Это первый случай, когда TikTok получил выговор от DPC.
- Министерство культуры Киргизии считает соцсеть с короткими видео TikTok вредной для психического здоровья детей и требует ее блокировки на территории страны. В числе претензий к TikTok — отсутствие модерации контента, платформа не ограничивает доступ к информации, которая несет вред здоровью и развитию детей. Также в роликах TikTok отсутствует возрастная маркировка.
- После того, как соцсеть ограничила деятельность на территории РФ, российские блогеры-миллионники лишились 72% своего дохода. Соцсеть в 2022 году на фоне санкций запретила авторам из РФ монетизацию контента, а также лишила их возможности публиковать видео и вести эфиры с территории страны.
Фото на обложке: Unsplash
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