TikTok уменьшил свой убыток в России на 280 млн рублей за год

В 2023 году TikTok в России впервые перестал быть прибыльным и понес убытки в размере почти 427 млн рублей. В прошлом году убыток сократился до 149 млн рублей, на 65,1% или 280 млн рублей, следует из отчетности. Выручка компании при этом упала на 48%, с 680 млн рублей в 2023 году до 354 млн рублей в 2024 году.

В марте 2022 года TikTok приостановил работу в России из-за закона о дискредитации российской армии. Платформа прекратила монетизацию авторов из России, включая размещение таргетированной на страну рекламы. Кроме того, соцсеть запретила пользователям, которые находятся на территории России, публиковать видео и проводить прямые эфиры.

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