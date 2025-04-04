TikTok уменьшил свой убыток в России на 280 млн рублей за год
Анастасия Коссаковская
ООО «ТикТок Рус» — российское подразделение TikTok — по итогам прошлого года сократило свой убыток на 65,1%, до 280 млн рублей, следует из финансовой отчетности компании для Федеральной налоговой службы (ФНС).
TikTok уменьшил свой убыток в России на 280 млн рублей за год
https://rb.ru/news/tiktok-ubytok-russia/
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В 2023 году TikTok в России впервые перестал быть прибыльным и понес убытки в размере почти 427 млн рублей. В прошлом году убыток сократился до 149 млн рублей, на 65,1% или 280 млн рублей, следует из отчетности. Выручка компании при этом упала на 48%, с 680 млн рублей в 2023 году до 354 млн рублей в 2024 году.
- В марте 2022 года TikTok приостановил работу в России из-за закона о дискредитации российской армии. Платформа прекратила монетизацию авторов из России, включая размещение таргетированной на страну рекламы. Кроме того, соцсеть запретила пользователям, которые находятся на территории России, публиковать видео и проводить прямые эфиры.
Фото на обложке: Photo Agency / Shutterstock / FOTODOM
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