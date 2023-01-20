«Тинькофф» запустил программу по поиску уязвимостей

«Тинькофф» запустил программу по поиску ошибок и уязвимостей за вознаграждение на платформе BI.ZONE Bug Bounty. В ней смогут участвовать «белые хакеры» из России и стран ЕАЭС. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

«Тинькофф» стал единственным банком в России, который в публичном формате решил привлечь «белых хакеров» для повышения защищенности своих сервисов.

Багхантеры в рамках программы будут искать пробелы в безопасности на сайтах и в мобильных приложениях основных направлений бизнеса и сервисов компании.

В области действия программы только технические уязвимости. Размер вознаграждения будет зависит от критичности как самой уязвимости, так и системы, в которой ее обнаружили. Максимальная выплата на момент запуска программы — 150 тыс. рублей.

«Белые хакеры» смогут отказаться от вознаграждения в пользу благотворительности. В этом случае «Тинькофф» увеличит сумму выплаты в пять раз и отправит ее в один из надежных благотворительных фондов на усмотрение исследователя. Список фондом доступен в приложении сервиса в разделе «Благотворительность».

Релиз платформы BI.ZONE Bug Bounty состоялся 25 августа 2022 года. Она помогает багхантерам проводить свои исследования без уголовных рисков. Специалисты могут выбирать подходящие программы в зависимости от предпочтений и уровня вознаграждения.

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