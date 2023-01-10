«Тинькофф банк» начал тестировать функцию звонков из мобильного приложения

«Тинькофф банк» начал тестировать функцию звонков на номера российских операторов из банковского приложения. Звонить можно с виртуального номера мобильного оператора «Тинькофф мобайл» без оформления SIM-карты, рассказали источники «Ведомостям».
Пока новую функцию тестируют сотрудники банка в закрытом режиме, когда она станет доступной собеседники издания не уточнили.
Стоимость минуты разговора при исходящих вызовах по истечении 100 бесплатных минут на российские номера составляет 3,9 рублей.
Исходящие вызовы на номера других абонентов «Тинькофф мобайла» и на номера группы компаний «Тинькофф» бесплатны, а стоимость исходящих вызовов в другую страну начинается от 3,9 рублей. Тариф действует в Москве, Московской области и за пределами России.
По оценке агентства MForum, по итогам 2022 года у «Тинькофф мобайла» может быть до 1,5 млн абонентов. Это общее количество подключившихся, добавил аналитик агентства Алексей Бойко.
Функция должна нарастить базу виртуального оператора «Тинькофф мобайл» через проникновение в базу клиентов банка. Дальнейшие решения будут приниматься по итогам теста.
Фото на обложке: Unsplash
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