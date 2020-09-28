20% клиентов «Тинькофф» задумались о смене банка после новостей о сделке с «Яндексом» — исследование

20% пользователей сервисов «Тинькофф» отметили, что думают о переходе на услуги других финтех-компаний после новостей о возможной сделке с «Яндексом». Об этом говорят результаты опроса исследовательской онлайн-платформы Oprosso, с которыми ознакомился Rusbase.

Напомним, 22 сентября стало известно, что «Яндекс» предварительно договорился о покупке 100% головной компании группы «Тинькофф» — TCS Group. Сумма сделки — $5,48 млрд.

Согласно исследованию Oprosso, большинство клиентов «Тинькофф» одобряют сделку — 73%. Для 66% процентов пользователей информация не стала причиной задуматься о переходе в другой банк, а 14% респондентов планируют расширить сотрудничество с «Тинькофф».

Среди опасений 20% клиентов, которые задумались о смене банка — возможное ухудшение условий и тарифов по картам. Пользователи опасаются снижения кешбэка, введения комиссий, падения уровня поддержки клиентов, нарушения работы и роста цен на «Тинькофф мобайл».

По данным опроса, 22,5% пользователей уверены, что услуги «Тинькофф» станут хуже.

43,5% респондентов полагают, что обслуживание и тарифы останутся на прежнем уровне, а 34% опрошенных — что услуги станут лучше.

В целом к сделке максимально положительно отнеслись 46% клиентов «Тинькофф» — их рейтинг одобрения сделки составил 5 из 5. Только 6% клиентов оказались настроены категорически против такого развития событий.

В опросе участвовали 500 клиентов сервисов «Тинькофф» от 18 до 65 лет, которые используют услуги компании — от банкинга до услуг мобильной связи.

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