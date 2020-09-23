«Это фантастический успех Воложа»: инвесторы и предприниматели о сделке «Яндекса» и «Тинькофф»

Вечером 22 сентября стало известно, что «Яндекс» предварительно договорился о покупке TCS Group — головной компании «Тинькофф». По предварительному соглашению, «Яндекс» заплатит $27,64 за каждую акцию банка. Общая стоимость составит примерно $5,48 млрд. Олег Тиньков заявил, что останется в компании после слияния с «Яндексом». Rusbase собрал мнения инвесторов и предпринимателей о сделке.

Александр Чачава, управляющий партнер Leta Capital:

«Тинькофф» научился прекрасно монетизировать пользователей с помощью финансовых продуктов, а у «Яндекса» пользователей много. Стратегия «Тинькофф» — увеличить количество клиентов с 12 до 20 млн человек. Лучше слияния с «Яндексом» тут не придумаешь. А «Яндекс» крупнее и дороже, поэтому и покупает.

Турал Гадирли, портфельный управляющий QBF:

Покупка «Яндексом» группы «Тинькофф» — это логичная сделка. Технологическая компания покупает технологичный мобильный банк со всеми необходимыми лицензиями. «Яндекс» не изобретает велосипед, это классическая западная cutting-edge технология. «Яндекс» выбрал этот банк как кратчайший путь к достижению результата — захвату рынка финансовых услуг.

Константин Синюшин, сооснователь венчурного фонда the Untitled Ventures:

Это фантастический успех Воложа. Сделка помогает совершенно иначе взглянуть на долгий и сложный «развод» «Яндекса» со Сбербанком.

Лично я абсолютно уверен, что теперь «Яндекс» — фантастически привлекательный актив для новых, интересных, неожиданных инвесторов.

Герман Каплун, сооснователь и директор по стратегическому развитию TMT Investments:

«Яндекс» станет еще крупнее. «Тинькофф» тоже, потому что «Яндекс» сильно поможет ему с продвижением. Вообще интернет характеризуется большей монополизацией, чем офлайн-сегмент. Кроме того, как и крупные международные компании, «Яндекс» ищет любые объемные ниши. Поэтому выход в этот сегмент закономерен.

Максим Ермилов, основатель и партнер корпоративного инкубатора Mach49:

Соглашение «Яндекса» и «Тинькофф» — сделка мирового масштаба. Это прецедент, благодаря которому российский рынок может стать мировым лидером в финтех-индустрии.

Не удивлюсь, если сделка подтолкнет Google, Apple, Facebook и других гигантов к активному приобретению необанков и запуску масштабных финтех-проектов.

Однако настолько привлекательных объектов для покупки никому из них не найти: у «Тинькофф» около 20 млн установок приложения, банк зарабатывает примерно $1,3 млрд прибыли в год при выручке $3,5 млрд. Для сравнения: у британского необанка Revolut около 12 млн установок приложения, и он имеет убыток порядка $40 млн.

Алексей Соловьев, венчурный инвестор, основатель инвестиционной компании A.Partners:

В России формируются технологические экосистемы, которые будут предоставлять своим пользователям услуги широкого спектра. Если сделка состоится, это будет означать, что таких экосистем стало на одну меньше — два крупных игрока сливаются.

Сумма сделки просто гигантская. Становится интересно, что еще придумал Олег Тиньков и какие проекты он планирует реализовать на эти деньги. Будут ли эти проекты в сферах, связанных с благотворительностью или с исследованиями заболеваний, через которые ему пришлось пройти? Или это будет новая неожиданная история?

Алексей Басов, заместитель генерального директора, инвестиционный директор, член правления РВК:

С одной стороны, сделка «Яндекса» и «Тинькофф» — это невероятно сильный ход. Он поможет «Яндексу» укрепиться на рынке финансовых услуг — при условии, что менеджмент двух компаний сможет эффективно выстроить работу. С другой стороны, альянс «Яндекса» со Сбербанком не принес существенных выгод из-за разных ДНК команд. «Тинькофф» может стать для Яндекса «опорным банком», который имеется в структуре многих корпораций и частных финансовых групп.

Эллиот Гойхман, основатель и CEO Zelf.co:

Влияние на рынок точно будет не моментальным. Процесс займет 1-2 года, так как интеграция требует времени: с точки зрения технологий и для упорядочивания продуктового ряда и брендов в сознании клиентов.

Для российского рынка сделка принципиально меняет расклад сил в банковской рознице и сегменте малого и среднего бизнеса. Сбербанк доминирует на рынке с 96 млн клиентов-физлиц. Однако теперь у него появится равный конкурент: совокупная аудитория «Яндекса» и «Тинькофф» составляет 35 млн пользователей в день. Нет сомнений, что значительная часть пользователей в ближайшие год-два станет клиентами объединенного банка.

Пользователи в краткосрочной перспективе будут в выигрыше: экосистемы «Яндекса» и Сбербанка будут предлагать модель подписки, которая включает в себя разнообразные сервисы: музыка, еда, такси, финансы. С высокой долей вероятности мы увидим ценовой демпинг в стремлении заполучить как можно больше клиентов.

Полагаю, что мы также увидим резкое улучшение условий для потребителя, а также расцвет новых инновационных финтех-сервисов. При этом в банковской рознице в целом усилится консолидация вокруг 3-4 игроков. Пострадают средние и малые банки, которые специализируются на потребительском кредитовании: одни утратят позиции, а другие будут вынуждены выйти из этого направления бизнеса. В долгосрочной перспективе слияние «Яндекса» и «Тинькофф» приведет к снижению конкуренции.

Евгений Кузнецов, основатель и СЕО «Орбита Капитал Партнерз»:

«Яндекс» давно развивает сегмент финтеха, и в этом смысле сделка весьма логичная. Это позволит IT-компании сделать сильный ход в развитии экосистемы, и укрепить лидерские позиции. Правда, пока только на российском рынке — выход на глобальный уровень остается для «Яндекса» неразрешимой проблемой.

Евгения Барченко, сооснователь и исполнительный директор GoTech Innovation

В 2012 году международный рынок волновали слухи о том, что Google вот-вот выпустит пластиковые карты, привязанные к Google Pay. В России в это время сервис «Яндекс.Деньги» уже запустил первые карты на базе инфраструктуры «Тинькофф» (на тот момент — «ТКС Банк»).

В мире активно развивались и другие платежные сервисы новых форматов. Со временем становилось все очевиднее, что пользователи концентрируются в мобильном и онлайн-сегментах, где можно общаться, читать, смотреть видео и слушать музыку. Там же клиенты хотели видеть и платежные опции, причем в более дружелюбном интерфейсе, чем могли предложить традиционные банки.

Интернет-гиганты вроде Facebook задумались о платежной составляющей, возможности денежных переводов, покупок в рамках соцсетей и мессенджеров. Но сделать это не так просто: в финансовой сфере удобство — лишь один из элементов. Принципиальное значение имеет надежность, умение управлять рисками, соответствие нормам финансовых регуляторов.

Интернет-компании и банки нового поколения пошли навстречу клиенту, и сегодня финтех — локомотив инноваций. Google Pay — удобный способ оплаты в онлайн-сервисах, «Тинькофф» — экосистема финансовых и других услуг в мобильном приложении, «Яндекс» — лидер российской технологической отрасли.

Если слияние «Яндекса» и «Тинькофф» состоится, то оно отразит актуальные технологические и потребительские тренды. При этом отмечу, что интеграция потребует значительных усилий команд и пристального внимания к специфике работы с кредитным направлением — ядром бизнеса «Тинькофф».

Александр Магомедов, председатель правления «Банка 131»:

Для «Яндекса» эта сделка — рывок в финтех-сектор, который ранее развивать было практически невозможно. До разрыва со Сбербанком у «Яндекса» в этой области были связаны руки. Но недавняя передача «Яндекс.Денег» в группу Сбербанка и возврат себе бренда означает полную свободу дальнейших действий. А сделать можно очень многое, учитывая колоссальные возможные синергии.

С точки зрения банковских сервисов клиенты только выиграют — и физические лица, и компании. В то же время, сделка означает усиление конкуренции экосистем Сбербанка и «Яндекса». Долгосрочные последствия этой конкуренции пока сложно прогнозировать, но они однозначно трансформируют целые индустрии.



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