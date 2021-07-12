«Тинькофф Капитал» запустил фонд для инвестиций в экотехнологии

Управляющая компания «Тинькофф Капитал» запустила биржевой паевый инвестиционный фонд «Тинькофф Индекс экологически чистых технологий». Новый фонд позволяет инвестировать в акции компаний-лидеров по развитию экологически чистых технологий по всему миру, сообщили RB.ru в компании.

В фонд вошли акции 41 компании из 11 стран, у которых более 50% выручки приходится на экологически чистое производство, его поддержку и аналогичные проекты. Например, это компании альтернативной энергетики, производители электрокаров, а также бизнес по эксплуатации энергоэффективных зданий, переработке отходов, производству систем по сокращению выбросов загрязняющих веществ и другие.

Среди компаний в фонде — один из крупнейших в мире производителей ветрогенераторов из Дании Vestas Wind Systems, лидеры мирового рынка электрокаров: американская Tesla Motors и китайская Li Auto, американский поставщик солнечных панелей и домашних батарей Sunrun.

«Составляя фонд, специалисты аналитического отдела "Тинькофф Инвестиций" ориентировались, прежде всего, на компании с высоким потенциалом роста. Большинство клиентов "Тинькофф Инвестиций" (от 18 до 38 лет, 77% имеют высшее или несколько высших образований), это социально ответственные люди, проявляющие интерес в том числе к сектору greentech. Для них мы и создали фонд», — сообщил гендиректор УК «Тинькофф Капитал» Руслан Мучипов.

Фонд следует за индексом Tinkoff Green Economy Total Return Index USD, который отслеживает динамику стоимости публичных компаний, чей бизнес сфокусирован на создании или использовании «зеленых» технологий. Историческая среднегодовая доходность индекса с 2002 года составляет 22,9%.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Unsplash