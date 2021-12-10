«Тинькофф» представил сервис для аналитики и прогнозирования прибыли и спроса

Центр технологий искусственного интеллекта «Тинькофф» представил сервис ETNA, с помощью которого можно анализировать и прогнозировать основанные на данных процессы. Об этом RB.ru сообщил представитель компании.

С помощью ETNA можно отслеживать, какие факторы больше всего влияют на прибыль компании, прогнозировать спрос на отдельные продукты или определять бюджет на следующий год.

ETNA работает по принципу открытого исходного кода (open source сервис). На старте сервис доступен на языке программирования Python — в будущем компания обещает расширить его на более широкую аудиторию пользователей.

Анализ, проверка гипотез и построение прогнозов строится на основе загруженных пользователем данных, а также информации из открытых источников.

В работе сервиса применяются алгоритмы машинного обучения и нейронные сети. «Тинькофф» при этом гарантирует полную безопасность данных — вся загруженная информация остается на компьютере пользователя и не отправляется на внешние ресурсы.

«Тинькофф» с помощью сервиса планирует набирать новых сотрудников, определять спрос на оборудование и технику в офисе. Также специалисты компании прорабатывают возможность прогнозирования будущих трат клиентов в разных товарных категориях.

Изображение: «Тинькофф»

У ETNA есть зарубежные аналоги, которые разрабатывались исследовательскими институтами, небольшими компаниями для продажи бизнесу, крупными IT гигантами (Facebook, Amazon и другими).

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Фото на обложке: Unsplash