Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Новые банковские комиссии в «Тинькофф» и «Интенза»

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Две кредитные организации сегодня объявили о скорых изменениях в тарифах. «Тинькофф банк» с 31 июля будет брать комиссию за пополнение карт платежной системы «Мир» в банкоматах тех финансовых институтов, которые не заключили с ним партнерских соглашений.

Новые банковские комиссии в «Тинькофф» и «Интенза»

Об этом со ссылкой на представителей банка сообщил ТАСС. В «Тинькофф» также подчеркнули, что пополнение без комиссии все еще доступно в автоматах банков-партнеров — МКБ, ВТБ, «Открытие» и «Почта банк».

Комиссия будет высчитываться в соответствии с тарифом расчетной карты: обладателям Tinkoff Black, к примеру, пополнение карты в сторонних банкоматах обойдется в 2%.

Банк «Интенза» опубликовал на сайте информацию о новой комиссии за внесение наличных долларов и евро на счета пользователей. С 1 августа кредитная организация будет брать 5% от суммы до $100 тыс или 10%, если сумма превысит $100 тыс.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 10+ идей для ИТ-стажировки весной и летом 2023 года
  2. 2 «Тинькофф» открыл собственную кафедру в НИУ ВШЭ
  3. 3 «Тинькофф» организовал собственную стипендиальную программу для студентов
  4. 4 Рекрутинг: методы и способы привлечения кандидатов
  5. 5 Опционы как мотивация для IT-работников. Как это работает?

ВОЗМОЖНОСТИ

18 июля 2023

Онлайн-акселератор МБМ

19 июля 2023

FAST TRACK для потенциальных участников проекта «Сколково». ИТ

21 июля 2023

Энергопрорыв-2023

Все ВОЗМОЖНОСТИ