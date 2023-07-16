Новые банковские комиссии в «Тинькофф» и «Интенза»

Две кредитные организации сегодня объявили о скорых изменениях в тарифах. «Тинькофф банк» с 31 июля будет брать комиссию за пополнение карт платежной системы «Мир» в банкоматах тех финансовых институтов, которые не заключили с ним партнерских соглашений.
Об этом со ссылкой на представителей банка сообщил ТАСС. В «Тинькофф» также подчеркнули, что пополнение без комиссии все еще доступно в автоматах банков-партнеров — МКБ, ВТБ, «Открытие» и «Почта банк».
Комиссия будет высчитываться в соответствии с тарифом расчетной карты: обладателям Tinkoff Black, к примеру, пополнение карты в сторонних банкоматах обойдется в 2%.
Банк «Интенза» опубликовал на сайте информацию о новой комиссии за внесение наличных долларов и евро на счета пользователей. С 1 августа кредитная организация будет брать 5% от суммы до $100 тыс или 10%, если сумма превысит $100 тыс.
Фото на обложке: Unsplash
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