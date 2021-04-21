Перспективные инвестиции в «пустышки»: Тинькофф запускает паевый фонд «Индекс SPAC»

Управляющая компания «Тинькофф Капитал» создала паевый инвестиционный фонд «Тинькофф Индекс SPAC», сообщили в пресс-службе Тинькофф. Фонд позволит инвесторам заработать на росте акций компаний-пустышек на фоне новостей о их перспективном слиянии с крупным игроком.

Фонд намерен покупать акции SPAC-компаний по стоимости, близкой к их первоначальной цене. В Тинькофф отметили, что это не более $10 за акцию. Если в течение двух лет «пустышка» не найдет бизнес для слияния, фонд сможет продать акции SPAC по сопоставимой цене.

Фонд следует за индексом Tinkoff SPAC Total Return Index, который отслеживает стоимость портфеля из 40-50 крупнейших SPAC-компаний, торгующихся на биржах США.

«Инвестирование в SPAC – один из главных трендов последнего времени. Эта форма организованного венчурного инвестирования набрала колоссальные обороты: более 400 SPAC-компаний находятся на этапе поиска объектов для поглощения, а ожидаемый приток денег в SPAC в 2021 году превышает $100 млрд», – подчеркнул генеральный директор УК «Тинькофф Капитал» Руслан Мучипов.

Новый фонд доступен на всех тарифах «Тинькофф Инвестиций». Порог входа – 9 центов (~7 рублей). При операциях с «Тинькофф Индекс SPAC» брокер не берет комиссию за совершение сделок.

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Фото: postmodernstudio / depositphotos.com



