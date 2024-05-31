«Тинькофф» восстановил сервис пополнения кошельков Steam. Комиссия банка составляет до 11%. Перевести деньги можно только на кошельки, зарегистрированные на аккаунтах России и стран СНГ — пополнение происходит в долларах США.
Банк «Тинькофф» возобновил работу сервиса для пополнения кошельков игровой платформы Steam. Пополнение можно выполнить как в приложении банка, так и на сайте.
Редактор RB.RU попробовал воспользоваться сервисом в приложении банка «Тинькофф». Пополнение прошло успешно, деньги были зачислены через 15 минут.
Зачисление на кошелек выполняется в рублях, но пополнение кошелька происходит в долларах США. Пополнение доступно для аккаунтов, зарегистрированных в России и странах СНГ. Комиссия банка составляет до 11%.
Услугу пополнения кошельков Steam в России предлагают множество сторонних сервисов, в том числе МТС, WebMoney. Комиссия у каждого сервиса своя, но она не превышает 11%.
Фото на обложке: Muhammad Alimaki /
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