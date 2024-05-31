«Тинькофф» восстановил сервис пополнения кошельков Steam. Комиссия банка составляет до 11%. Перевести деньги можно только на кошельки, зарегистрированные на аккаунтах России и стран СНГ — пополнение происходит в долларах США.

Банк «Тинькофф» возобновил работу сервиса для пополнения кошельков игровой платформы Steam. Пополнение можно выполнить как в приложении банка, так и на сайте.

Редактор RB.RU попробовал воспользоваться сервисом в приложении банка «Тинькофф». Пополнение прошло успешно, деньги были зачислены через 15 минут.

Зачисление на кошелек выполняется в рублях, но пополнение кошелька происходит в долларах США. Пополнение доступно для аккаунтов, зарегистрированных в России и странах СНГ. Комиссия банка составляет до 11%.

Услугу пополнения кошельков Steam в России предлагают множество сторонних сервисов, в том числе МТС, WebMoney. Комиссия у каждого сервиса своя, но она не превышает 11%.

Фото на обложке: Muhammad Alimaki / Shutterstock