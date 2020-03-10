«Тинькофф» назвал самые распространенные виды банковского мошенничества

«Тинькофф» провел исследование и выявил самые распространенные методы хищений денег у клиентов российских банков. Так, средняя сумма для всех попыток мошенничества составила около 14 тысяч рублей. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе «Тинькофф».

К типичным схемам обмана относятся:

Покупки в интернете. Пользователь находит объявление о продаже товара или услуг, переводит деньги, после чего мошенники перестают выходить на связь.

Покупки в интернете с подменой формы (при покупках на различных сайтах объявлений). Мошенники отправляют клиенту ссылку с формой на оплату. Используя уязвимости в протоколе, они подменяют название торговой точки. Клиент думает, что совершает покупку, а на самом деле переводит деньги на карту.

(при покупках на различных сайтах объявлений). Мошенники отправляют клиенту ссылку с формой на оплату. Используя уязвимости в протоколе, они подменяют название торговой точки. Клиент думает, что совершает покупку, а на самом деле переводит деньги на карту. «Близкий человек попал в беду» . В соцсетях пишет родственник или друг, что попал в сложную ситуацию и ему срочно нужны деньги. Так действуют мошенники, взломавшие аккаунты.

. В соцсетях пишет родственник или друг, что попал в сложную ситуацию и ему срочно нужны деньги. Так действуют мошенники, взломавшие аккаунты. Служба безопасности банка. Пользователю звонят якобы из службы безопасности банка и сообщают о попытке списания денег со счета. Злоумышленники узнают данные карты и коды подтверждения и списывают деньги.

Пользователю звонят якобы из службы безопасности банка и сообщают о попытке списания денег со счета. Злоумышленники узнают данные карты и коды подтверждения и списывают деньги. Лотерея или опрос. Клиент видит рекламу лотереи или опроса, за которые можно получить вознаграждение. Заполняет предлагаемую форму, вводит данные карты — мошенники списывают средства, либо получают данные для последующих попыток обмана.

Клиент видит рекламу лотереи или опроса, за которые можно получить вознаграждение. Заполняет предлагаемую форму, вводит данные карты — мошенники списывают средства, либо получают данные для последующих попыток обмана. Продажа в интернете. Клиент размещает объявление о продаже товара. Мошенники звонят и узнают данные карты продавца, чтобы якобы перевести деньги за товар. Далее они списывают деньги с карты, узнав у продавца код подтверждения (он якобы нужен для зачисления).

Нетипичные случа обмана:

Черные брокеры. Пользователю предлагают заработать на инвестициях. Он связывается с лжеброкерами и переводит им деньги для игры на бирже. Сумма на «брокерском» счете быстро растет. Чтобы вывести средства, от клиента требуют заплатить дополнительную комиссию. Он переводит деньги — мошенники пропадают.

Программы удаленного доступа. Звонит «служба безопасности банка» и сообщает, что на устройстве клиента найден вирус. Служба предлагает скачать антивирус и сканировать гаджет. При этом во время сканирования пользователю запрещается использовать устройство, так как «вирус может распространиться дальше». На самом деле во время «проверки» мошенники получают доступ к мобильному банкингу и выводят деньги со счетов.

Звонит «служба безопасности банка» и сообщает, что на устройстве клиента найден вирус. Служба предлагает скачать антивирус и сканировать гаджет. При этом во время сканирования пользователю запрещается использовать устройство, так как «вирус может распространиться дальше». На самом деле во время «проверки» мошенники получают доступ к мобильному банкингу и выводят деньги со счетов. Безопасный счет. Клиенту звонят из «службы безопасности банка» и сообщают об утечке данных, в ней якобы замешаны сотрудники. Пользователю предлагается снять деньги через безопасный банкомат банка-партнера и перевести их на специальный страховочный счет. Другой сценарий: мошенники предлагают сразу перевести деньги на счет, не снимая их в банкомате. За причиненные неудобства клиенту обещают вознаграждение.

Клиенту звонят из «службы безопасности банка» и сообщают об утечке данных, в ней якобы замешаны сотрудники. Пользователю предлагается снять деньги через безопасный банкомат и перевести их на специальный страховочный счет. Другой сценарий: мошенники предлагают сразу перевести деньги на счет, не снимая их в банкомате. За причиненные неудобства клиенту обещают вознаграждение. Знакомства в сети. На сайте знакомств девушка предлагает сходить в кино и отправляет ссылку на сайт-однодневку VIP-кинотеатра . Клиент покупает билеты, девушка пропадает с деньгами.

На сайте знакомств девушка предлагает сходить в кино и отправляет ссылку на . Клиент покупает билеты, девушка пропадает с деньгами. Автоматическая голосовая служба банка. Звонят якобы из банка и сообщают, что был зафиксирован вход в личный кабинет из другого города или страны, просят назвать номер карты для идентификации. Мошенники предупреждают, что сейчас поступит код по смс, но его никому нельзя сообщать. А дальше включается голосовая служба и клиент, доверяя голосу робота, вводит код в тональном режиме. Злоумышленники меняют пароль и логин в его личном кабинете и выводят деньги.

По данным исследования, средний чек успешного мошенничества на одного клиента по итогам 2019 года составил 9 300 рублей. Средняя сумма для всех попыток мошенничества — около 14 тысяч рублей.

Мужчины чаще, чем женщины, становятся жертвами мошенников. Также чаще попадаются на удочку злоумышленников банковские клиенты в возрасте от 28 до 37 лет, холостые и незамужние, а также разведенные и овдовевшие клиенты. Уровень образования роли не играет: пользователи с высшим образованием становятся жертвой мошенников также часто, как с начальным и средним образованием.

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