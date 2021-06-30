Борис Титов предложил не лишать пособий матерей-одиночек, получивших гранты на создание бизнеса

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил изменить порядок назначения денежных пособий на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, исключив из учитываемых доходов семьи гранты на создание своего дела.

С таким предложением он обратился к министру финансов Антону Силуанову, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

«Ко мне, как к бизнес-омбудсмену, обращаются индивидуальные предприниматели (как правило, это матери-одиночки), которые получили гранты на создание своего дела в рамках различных государственных программ поддержки занятости, — сообщил Титов. — Региональные органы социальной защиты населения отказывают им в предоставлении пособий на ребенка, указывая, что с учетом гранта среднедушевой доход их семьи превышает установленную для выплаты пособий планку».

По его словам, «одинокие молодые мамы поверили государству, зарегистрировались как индивидуальные предприниматели, потратили полученные гранты на приобретение оборудования и расходных материалов (не на зарплату для себя), отчитались об этоми, начали свою предпринимательскую деятельность». Пока их доход очень низкий: это швеи, парикмахеры, организаторы детских мероприятий.

«По заявлениям обратившихся, если бы они знали, что им откажут в пособии на детей, то не стали бы открывать свое дело», — добавил Титов.

Для решения проблемы уполномоченный предложил внести изменение в Основные требования к порядку назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, указав, что единовременная финансовая помощь, оказанная на организацию собственного дела, не учитывается в расчете среднедушевого дохода семьи.

В настоящее время размер ежемесячного денежного пособия на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет варьируется от 50 до 100 процентов от суммы регионального прожиточного минимума и зависит от уровня доходов родителей. На эти цели в бюджете страны дополнительно к 200 млрд рублей, которые были предусмотрены в текущем году для регионов, выделено более 55 млрд рублей.

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Фото: Unsplash