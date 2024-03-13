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Криптовалюта Toncoin подорожала на 60% за два дня на ожидании IPO Telegram

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Криптовалюта Toncoin подорожала на 60% за два дня на фоне ожидания IPO Telegram, о возможности которого ранее рассказал Павел Дуров. Рост курса TON вывел ее в топ-20 криптовалют по объему рыночной капитализации.

Криптовалюта Toncoin подорожала на 60% за два дня на ожидании IPO Telegram

Курс Toncoin (TON) вырос на 60% за два дня и вывел ее в топ-20 криптовалют по объему рыночной капитализации. Росту TON способствуют новости о возможном скором IPO Telegram, пишет CoinDesk.

По актуальным на момент публикации данным, курс TON составляет $4,33 при рыночной капитализации криптовалюты в $15,05 млрд. 

Ранее основатель Telegram Павел Дуров дал интервью Financial Times, в котором рассказал о возможном IPO Telegram. Выход на биржу в результате IPO он назвал средством демократизации доступа к сервису. По словам Дурова, потенциальные инвесторы оценили компанию в $30 млрд.

Фото на обложке: Sergei Elagin / Shutterstock

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