Криптовалюта Toncoin подорожала на 60% за два дня на фоне ожидания IPO Telegram, о возможности которого ранее рассказал Павел Дуров. Рост курса TON вывел ее в топ-20 криптовалют по объему рыночной капитализации.

Криптовалюта Toncoin подорожала на 60% за два дня на ожидании IPO Telegram