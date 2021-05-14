Футуристическая маска и бионическая рука: названы топ-5 самых «удивительных» стартапов

На четвёртой tech-конференции Emerge в Минске представили лонг-лист из 100 самых перспективных компаний в регионе New East (Центральная и Восточная Европа + СНГ).

Команда Emerge отобрала 5 самых удивительных стартапов из списка, сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию RB.RU.

Blanc (категория: Fashion)

Главный продукт российского стартапа — футуристичная биоразлагаемая маска на лицо. Она защищает от бактерий и вирусов, а также за счет съёмных модулей позволяет экспериментировать с образом. Ещё одно преимущество — гарантия полной приватности.

Идея появилась в прошлом году, в разгар пандемии. В ноябре 2020 года команда запустила кампанию на Kickstarter и собрала более $650 тыс. Маска Blanc стала популярной в Японии, в том числе благодаря мемам. В ближайшем времени команда анонсирует коллаборации со всемирно известными брендами.

Smartymed (категория: Telemedicine)

Белорусский стартап рабоатет над созданием XR-платформы для диагностики, лечения (в том числе хирургического), телемедицины и обучения. Также платформа позволяет создавать голограммы с тактильной обратной связью и изучать сложные медицинские случаи за пределами хирургического стола и дистанционно, используя инструменты для работы с голограммами.

Решение стартапа обеспечивает возможность обучать студентов и врачей посредством XR-тренингов, проводить операции с большей точностью (надев очки дополненной реальности, хирург проецирует голограммы на тело пациента и видит, где именно лучше сделать надрез и др.).

Стартап апробировал MVP и готовит решение для продаж. На данный момент уже есть успешные кейсы, когда операции проводились с использованием голограмм на основе медицинских данных пациента (компьютерная томография, МРТ).

Speedy.Market (категория: Robotics)

Стартап был основан в 2020 году в Турции, его продукт — ультра-быстрый автономный робот для доставки еды из умных вендинговых автоматов. Чтобы сделать заказ, достаточно оставить заявку в мобильном приложении.

Робот привезет еду прямо до двери без малейшего контакта с человеком. При этом робот может полностью интегрироваться с технической инфраструктурой зданий, например, «самостоятельно» ездить в лифте.

Четыре робота Speedy.Market уже работают в двух крупных бизнес-центрах.

Esper Bionics (категория: Hardware)

Стартап из Украины, основанный 3 года назад, разработал бионическую руку Esper Hand с интуитивным контролем, который позволяет автоматически распознавать ситуации и в разы быстрее подстраивается под пользователя.

Сейчас Esper Hand пользуются уже два человека, 110 находятся в списке ожидания. В течение 2020 года команда закончила продукт и нашла клиники для тестирования в США. В июне Esper Bionics планирует получить одобрение FDA.

Spacebox (категория: Space)

Ещё один украинский стартап, появившийся в прошлом году, разработал платформу для исследования живых организмов на наноспутниках (тип искусственных спутников Земли, имеющих малый вес и размеры). Она позволяет проводить длительные и доступные по бюджету эксперименты в космосе.

На данный момент готов прототип наноспутника и определены группы живых организмов, которые способны выжить в замкнутых условиях спутника на околоземной орбите.

Ранее команда Spacebox приняла участие в создании первого украинского наноспутника PolyITAN-1 — одного из наиболее долговечных наноспутников Европы.

Фото: Emerge.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!