Wildberries вложит 11 млрд рублей в логистический комплекс под Минском

Российский маркетплейс Wildberries инвестирует в строительство логистического комплекса под Минском около 11 млрд российских рублей. Об этом создательница маркетплейса Татьяна Ким сообщила агентству «БелТА».

По словам Ким, комплекс займет 140 тыс. кв. м. Она также уточнила в своем Telegram-канале, что на площадке работает больше 15 тыс. белорусских селлеров — ежегодно их число растет более чем на 20%. Продажи белорусской продукции в прошлом году выросли на 140% и составили 2,3 млрд белорусских рублей (около 64,4 млрд российских рублей).

В конце 2023 года компания Wildberries купила земельный участок площадью 27 га в белорусско-китайском индустриальном парке «Великий камень». На базе центра планируется создать около 5-6 тыс рабочих мест.

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