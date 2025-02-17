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Wildberries вложит 11 млрд рублей в логистический комплекс под Минском

Новости
Новости
Мария Рудницкая
Мария Рудницкая

Редактор новостного блока

Мария Рудницкая

Российский маркетплейс Wildberries инвестирует в строительство логистического комплекса под Минском около 11 млрд российских рублей. Об этом создательница маркетплейса Татьяна Ким сообщила агентству «БелТА».

Wildberries вложит 11 млрд рублей в логистический комплекс под Минском
  1. Новости

По словам Ким, комплекс займет 140 тыс. кв. м. Она также уточнила в своем Telegram-канале, что на площадке работает больше 15 тыс. белорусских селлеров — ежегодно их число растет более чем на 20%. Продажи белорусской продукции в прошлом году выросли на 140% и составили 2,3 млрд белорусских рублей (около 64,4 млрд российских рублей).

В конце 2023 года компания Wildberries купила земельный участок площадью 27 га в белорусско-китайском индустриальном парке «Великий камень». На базе центра планируется создать около 5-6 тыс рабочих мест.

Фото на обложке: Chuttersnap / Unsplash

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