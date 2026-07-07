Маркетплейсы просят внести слово «селлер» в официальные словари — иначе бизнесу грозят штрафы до 500 тыс. рублей

Ассоциация представителей электронной торговли (АПЭТ) предложила закрепить слово «селлер» в числе нормативных слов русского языка, сообщает «Коммерсант». Представители отрасли опасаются, что использование термина в рекламе и других публичных материалах может привести к штрафам из-за закона о защите государственного языка, который вступил в силу 1 марта 2026 года. В АПЭТ считают, что селлер — это профессиональный термин, который давно стал частью рынка электронной коммерции.

В России более миллиона селлеров — продавцов, работающих на маркетплейсах

С 1 марта 2026 года бизнес обязан соблюдать новые требования законодательства о государственном языке. В публичных коммуникациях допускается использование иностранных слов только в случаях, если они содержатся в одном из утвержденных нормативных словарей*Орфографический словарь, Орфоэпический словарь, Словарь иностранных слов, Толковый словарь, Словарь антонимов, Словарь паронимов, Словарь синонимов, Словарь сокращений, Словарь топонимов, Словарь аббревиатур, Словарь омонимов.. Нарушение требований может повлечь административную ответственность — размер штрафа достигает 500 тыс. рублей.

По оценке АПЭТ, которую приводит «Коммерсант», в России уже около миллиона предпринимателей, работающих на маркетплейсах. Именно они используют слово «селлер» как основное обозначение своей деятельности.

Бизнес предупреждает о дополнительных расходах на обновление документов, интерфейсов и рекламы

В АПЭТ заявляют, что термин «селлер» давно закрепился именно за предпринимателями, ведущими торговлю через маркетплейсы, и отличается по смыслу от слова «продавец», сообщает «Коммерсант». По мнению представителей отрасли, отказ от его использования создаст путаницу и осложнит коммуникацию с участниками рынка.

Кроме того, изменение терминов может потребовать масштабного обновления документов, интерфейсов, рекламных материалов и других сервисов, что приведёт к дополнительным затратам для компаний.

Комиссия может запретить включение слова «селлер» в нормативные словари

По словам источников, на которых ссылается «Коммерсант», вопрос о включении новых слов в нормативные словари рассматривает Правительственная комиссия по русскому языку. Очередное заседание ожидается в сентябре 2026 года.

Эксперты издания не исключают, что инициативу могут не поддержать. Слову «селлер» соответствует существующее русское понятие — «продавец», поэтому комиссия может посчитать новое слово избыточным.

Окончательное решение будет зависеть от того, сочтет ли комиссия термин самостоятельным профессиональным понятием.





