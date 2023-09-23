«Вкусно — и точка», Dodo Pizza, Novikov Group и «Шоколадница» — в топ-99 крупнейших ресторанных компаний Европы

В рейтинге крупнейших ресторанных компаний Европы — Europe's Top 99 Foodservice Players 2022, представленном на 24-ом саммите European Foodservice Summit в Цюрихе, — присутствуют четыре российские сети: «Вкусно — и точка» (29 место), Dodo Pizza (34 место), «Шоколадница» (85 место) и Novikov Group (87 место).

Российское представительство редакции Foodservice, ведущего международного издания о питании вне дома, регулярно анализирующего тренды ресторанного рынка, — Foodservice Russia — сообщает, что «Вкусно — и точка» стало «самым успешным новичком рейтинга». Вряд ли тут нужны комментарии.

А вот три других участника из России присутствовали и в предыдущих рейтингах. Novikov Group в 2022 году был 71-ым, а по итогам 2022 года стал 87-ым. Эту строку ранее занимала «Шоколадница», которая поднялась на две ступени.

Наибольший рывок — c 39 на 34 место — сделала сеть Федора Овчинникова Dodo Pizza. Ее основатель в своем Telegram-канале отдельно отметил, что «всего лишь 12 лет назад Додо Пицца представляла из себя одну маленькую пиццерию в Сыктывкаре» (в отличие от «новичка» рейтинга).

Бизнесмен также показал сам рейтинг, о котором идет речь. Из документа мы видим, что возглавляет список лидеров европейского рынка питания вне дома, как и много лет подряд, McDonald’s с оборотом €31,5 млрд.

В первой десятке также Sodexo, Yum! Brands (бренды KFC, Pizza Hut, Taco Bell), Burger King, Compass Group (британские бренды Eurest, Scolarest, Medirest), Elior (французские L’Alsacienne, Elior, Arpège, Serunión), Domino’s Pizza, WSH (опять британцы Baxter Storey, Caterlink, Benugo), Mitchells & Butlers (опять англичане, но теперь пабы Harvester, Vintage Inns, Toby Carvery, Sizzling Pubs, Alex) и Starbucks.

Основной костяк лидеров остался неизменным с 2021 года, но две компании — как раз английские WSH и Mitchells & Butlers — вытеснили из прошлогодней первой десятки Groupe Bertrand (французский Burger King) и AmRest (польские KFC, Pizza Hut, Starbucks и др.).

Совокупные продажи топ-10 компаний рейтинга в 2022 году составили €77,8 млрд (на 19% выше, чем в 2021 году). А общий оборот 99 крупнейших ресторанных операторов Европы в 2022 году вырос на €136,5 млрд (плюс 28% в сравнении с 2021 годом).

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