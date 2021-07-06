Сервис Total Recall поможет запомнить коллег

Глава спортивного направления медиасервисов «Яндекса» Михаил Калашников создал сервис Total Recall запоминания новых коллег и малознакомых людей. Для того, чтобы запомнить нового человека пользователю нужна всего лишь Google-таблица.
Пользователь загружает свою Google-таблицу, в которой в первой колонке идет имя, а во второй — изображение. Количество колонок, отмечает Калашников, не имеет значение, но у них должны быть заголовки.
Затем файл нужно опубликовать и вставить ссылку в сервис. После этого начнется тест, где пользователю нужно выбрать один вариант из нескольких.
Саму таблицу можно редактировать и выполнять другие действия. Сервис ничего не хранит, «он полностью статический». В качестве примера уже есть три загруженных таблицы: с публичными данными топ-менеджеров «Яндекса», с президентами США и 50 лучшими художниками.
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Фото: Rawpixel.com/Shutterstock
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