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Сервис Total Recall поможет запомнить коллег

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Глава спортивного направления медиасервисов «Яндекса» Михаил Калашников создал сервис Total Recall запоминания новых коллег и малознакомых людей. Для того, чтобы запомнить нового человека пользователю нужна всего лишь Google-таблица.

Сервис Total Recall поможет запомнить коллег

Пользователь загружает свою Google-таблицу, в которой в первой колонке идет имя, а во второй — изображение. Количество колонок, отмечает Калашников, не имеет значение, но у них должны быть заголовки.

Затем файл нужно опубликовать и вставить ссылку в сервис. После этого начнется тест, где пользователю нужно выбрать один вариант из нескольких. 

Саму таблицу можно редактировать и выполнять другие действия. Сервис ничего не хранит, «он полностью статический». В качестве примера уже есть три загруженных таблицы: с публичными данными топ-менеджеров «Яндекса», с президентами США и 50 лучшими художниками.

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Фото: Rawpixel.com/Shutterstock

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