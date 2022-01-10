Объем туристических поездок все еще не превысил допандемийный уровень

В 2021 году, по предварительным оценкам, россияне совершили 7,7-8 млн выездных организованных поездок. Это на 50% меньше уровня 2019 года. На начало января туристический спрос все еще остается сниженным.

Основные причины снижения — отсутствие привычных россиянам горнолыжных и экскурсионных европейских направлений, а также опасения путешественников относительно поездок в целом, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на туроператоров.

Самыми востребованными странами на каникулах стали Египет, Турция, ОАЭ, Мальдивы и Таиланд. Россия, по оценкам «Интуриста», на каникулах была третьим по популярности направлением организованного отдыха.

При этом поток в Сочи был на 20-30% ниже прошлогоднего. Это, по мнению туроператоров, связано с частичной переориентацией горнолыжников на новые направления — в Сербию, Болгарию.

Туроператоры зафиксировали рост спроса на поездки в Петербург, при этом он вдвое ниже докризисного.

Ситуация с внутренними направлениями может измениться после старта с 18 января программы туристического кешбэка. В Tez Tour отметили, что россияне уже начинают планировать летний отдых и ждут реализации отложенного спроса в этот период.

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