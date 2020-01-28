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Toyota пригласила российский стартапы на конкурс с призом €25 тысяч

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Toyota объявила конкурс на лучший инновационный стартап из сферы транспорта и мобильности с призом €25 тысяч (1,7 млн рублей по курсу на 22 января 2019 года). Об этом Rusbase рассказали в компании.

Toyota пригласила российский стартапы на конкурс с призом €25 тысяч

Toyota приглашает к участию стартапы, которые решают следующие задачи:

  • Социально-инклюзивная мобильность. К этой категории относятся разработки для людей с ограниченными возможностями, пожилых людей и детей, а также жителей пригородных районов. 
  • Доступность. Сюда входят решения, которые повышают доступность транспортна и обеспечивают свободу передвижения для всех.
  • Инновационная мобильность. Продукты, услуги, инструменты, технологии и/или бизнес-модели, которые вносят вклад в развитие новой транспортной системы.

Для участия в конкурсе нужно успеть подать заявку до 26 января. В финал пройдут восемь стартапов. Их пригласят на конференцию 4YFN, которая пройдет в Барселоне с 24 по 26 февраля.

На конференции финалисты получат место на стенде Toyota и проведут презентацию своего продукта или решения. Жюри объявит победителя 25 февраля. Он получит приз в размере €25 тысяч и путевку в акселератор Toyota Startup Accelerator.

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30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

31 января 2020

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