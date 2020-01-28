Toyota объявила конкурс на лучший инновационный стартап из сферы транспорта и мобильности с призом €25 тысяч (1,7 млн рублей по курсу на 22 января 2019 года). Об этом Rusbase рассказали в компании.

Toyota пригласила российский стартапы на конкурс с призом €25 тысяч