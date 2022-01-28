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Самозанятые смогут зарегистрировать собственные товарные знаки в России

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Россияне смогут регистрировать собственные товарные знаки. Правительство одобрило соответствующие поправки в Гражданский кодекс 27 января. В ближайшее время документ направят в Госдуму.

Самозанятые смогут зарегистрировать собственные товарные знаки в России

Ряд иностранных граждан могут регистрировать товарные знаки без статуса индивидуального предпринимателя в России.  В Минэке уверены, что законопроект исключит неравенство с россиянами, сообщили «Известия».

Нововведения важны в первую очередь для самозанятых. Они смогут продвигать свои работы, товары и услуги. Самозанятые смогут воспользоваться этим правом не раньше 2023 года, так как законопроект предполагает отложенный срок его вступления.

Глава исполкома ОНФ Арсений Беленький отметил, что в творческих областях возможность закрепить права на интеллектуальную собственность крайне популярна. Изменения позволят самозанятым легально обозначить свою продукцию и обеспечить судебную защиту своих прав на товарный знак. 

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Фото на обложке: ESB Professional / Shutterstock

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