Самозанятые смогут зарегистрировать собственные товарные знаки в России

Россияне смогут регистрировать собственные товарные знаки. Правительство одобрило соответствующие поправки в Гражданский кодекс 27 января. В ближайшее время документ направят в Госдуму.
Ряд иностранных граждан могут регистрировать товарные знаки без статуса индивидуального предпринимателя в России. В Минэке уверены, что законопроект исключит неравенство с россиянами, сообщили «Известия».
Нововведения важны в первую очередь для самозанятых. Они смогут продвигать свои работы, товары и услуги. Самозанятые смогут воспользоваться этим правом не раньше 2023 года, так как законопроект предполагает отложенный срок его вступления.
Глава исполкома ОНФ Арсений Беленький отметил, что в творческих областях возможность закрепить права на интеллектуальную собственность крайне популярна. Изменения позволят самозанятым легально обозначить свою продукцию и обеспечить судебную защиту своих прав на товарный знак.
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