Для интернет-сервисов в России могут ввести «налог на трафик» — «Коммерсантъ»

Интернет-сервисы могут обязать платить операторам связи за пропуск «основного» трафика, узнал «Коммерсантъ». При этом российские Rutube, VK и другие сервисы, состоящие в ОРИ (реестр организаторов распространения информации), планируется вывести из-под данной стратегии.

Авторы «Стратегии развития отрасли связи в РФ на 2024–2035 годы» предлагают обязать интернет-компании заключать с операторами связи контракты о пропуске «основного трафика на сетях связи».

При этом на отечественные сервисы новые требования распространяться не должны. Речь идет, в частности, о продуктах, которые принадлежат «Яндексу», VK и «Газпром-медиа холдингу».

Зато YouTube, которым владеет Google, под предполагаемое нормативное регулирование может попасть. Кроме того, в ОРИ не внесены отечественные онлайн-кинотеатры, их также могут обязать платить за трафик.

Как отмечается в документы, планируемый объем трафика будет расти по меньшей мере на 25% в год. В потребительском сегменте, как ожидается, рост обеспечит стриминг видео в разрешении 4K и 8K, приложения дополненной реальности и «тяжелый» мультимедийный контент.

В настоящее время российские провайдеры уже платят за услуги операторов связи, отмечает гендиректор CDNvideo Ярослав Городецкий. Оплата проводится напрямую либо через коммерческих операторов CDN.

По его мнению, данная мера, вероятно, нацелена на получение средств от иностранных компаний.

Директор по технологии онлайн-кинотеатра ivi Евгений Россинский отметил, что такие отчисления составляют серьезную статью расходов. Из-за этого может повышаться себестоимость услуг площадки.

Гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин, в свою очередь, указывает на опасность введения таких мер. Идея добиться отчислений от Google не выглядит реализуемой, говорит Бардин. Вместе с тем попытки обязать платить за трафик другие компании, разворачивающие на инфраструктуре операторов свои сети, могут поспособствовать разрыву сотрудничества.

«Тогда операторы останутся с клиентами, жалующимися на низкую скорость доступа», — предупреждает Бырдин.

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