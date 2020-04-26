Россияне сократят расходы на развлечения, электронику, одежду и обувь

Россияне из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса в ближайшие полгода сократят расходы. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир» и компании BCG.

Авторы исследования спросили у россиян про отношение к пандемии коронавируса и готовность к тратам. Эксперты считают, что по сравнению с жителями других развивающихся стран россияне менее серьезно воспринимают вирус и его влияние на свою жизнь.

В то же время, по данным исследования, 75% респондентов пессимистично настроены относительно будущего экономики России. 40% опрошенных не уверены в устойчивости своего финансового положения.

«Потребители во всех возрастных группах планируют сократить траты, при этом «миллениалы» в большей степени, чем «поколение Z» и «бэби-бумеры». В целом российские потребители сокращают свои траты в большей степени, чем потребители на других развивающихся рынках», — говорится в исследовании.

Исследование охватывало более 40 категорий товаров и услуг. По мнению авторов, в ближайшие полгода от пандемии больше всего пострадают кинотеатры, рестораны, спа-салоны, услуги для отдыха и развлечений, концертные залы.

Отношение разных поколений к тратам в кризис. Источник: «Ромир»

Россияне планируют сократить свои траты на путешествия, рестораны, развлечения, одежду и обувь, электронику, алкоголь, косметику. Жители страны планируют снизить расходы во всех каналах продаж, но хуже всего перспективы у торговых центров и заведений уличной торговли.

Авторы исследования ожидают рост только в пяти категориях: коммунальные услуги, Wi-Fi, услуги мобильной связи, безрецептурные лекарства и свежие продукты.

«Россия вместе со всем миром находится в «идеальном шторме». Граждане и элиты оказались одинаково не готовы к такому стремительному негативному сценарию. Сокращение затрат, создание запасов, рост расходов на домашний досуг — естественная реакция на экономический кризис. Главный вопрос: как в долгосрочной перспективе будет действовать государство», — отметил президент холдинга «Ромир» Андрей Милехин.

Авторы исследования опросили 1200 респондентов по всей России. По Москве сделали углубленное исследование.

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