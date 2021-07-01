Бывший помощник Дональда Трампа основал новую социальную сеть

Бывший помощник Дональда Трампа Джейсон Миллер основал новую социальную сеть GETTR. По функционалу она напоминает Twitter. От него экс-президента США отключили навсегда, а к Facebook и Instagram ограничили доступ на два года.

GETTR имеет много общего с Twitter, как по функционалу, так и по внешнему виду. В ней можно публиковать и лайкать сообщения, есть опция «проверенный пользователь». Пока в соцсети опубликовано лишь одно сообщение с приветствием.

Дональда Трампа заблокировали в Twitter навсегда, а в Facebook и Instagram ограничили доступ на два года после беспорядков в Капитолии 6 января. После этого он открыл свой блог, но вскоре закрыл его из-за низкой аудитории читателей и насмешек.

Также Трамп пытался эксклюзивно выйти в соцсеть Parler в обмен на акции компании, но сделка не состоялась. После беспорядков в Капитолии Parler удалили из App Store и Google Play, а его доменный провайдер Amazon Web Services отключил его.

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