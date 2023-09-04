Суд в Москве оштрафовал на 13 млн рублей видеостриминговый сервис Twitch, а также владельца сервиса знакомств Tinder на 10 млн рублей. Обе компании получили штрафы за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, сообщает «Коммерсантъ».

Суд оштрафовал Twitch и владельца Tinder на 23 млн рублей за повторный отказ локализовать данные россиян