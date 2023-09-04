Суд оштрафовал Twitch и владельца Tinder на 23 млн рублей за повторный отказ локализовать данные россиян

Суд в Москве оштрафовал на 13 млн рублей видеостриминговый сервис Twitch, а также владельца сервиса знакомств Tinder на 10 млн рублей. Обе компании получили штрафы за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, сообщает «Коммерсантъ».
Первый штраф за отказ локализовать данные Twitch получил в июне 2022 года, Match Group (владеет Tinder) — в июле. Обе компании — на 2 млн рублей.
- Стриминговый видеосервис Twitch специализируется на тематике компьютерных игр и киберспортивных турнирах.
- Tinder — приложение для мобильных платформ Android и iOS, предназначенное для романтических знакомств. 30 июня приложение ограничило доступ пользователям из России.
Роскомнадзор по состоянию на июнь 2022 года сообщал, что хранение персональных данных российских пользователей локализовали около 600 представительств зарубежных компаний в РФ. За отказ от локализации сервисы и компании могут заблокировать. Так, в 2016 году была заблокирована соцсеть LinkedIn.
Фото на обложке: salarko /
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