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Twitch добавил опцию блокировки зрителей на видеотрансляциях

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Twitch добавил опцию блокировки зрителей на видеотрансляциях. Теперь авторы контента могут запретить конкретным пользователям смотреть их стримы. Twitch таким образом ответил на просьбы стримеров, которые жаловались на харассмент и «цифровое преследование».

Twitch добавил опцию блокировки зрителей на видеотрансляциях

Авторы контента на видеостриминговой платформе Twitch теперь могут блокировать конкретных пользователей, запрещая им смотреть свои трансляции. Об этом сообщил TechCrunch.

Twitch впервые анонсировал эту опцию в августе 2023 года. Тогда платформа отметила, что от стримеров поступает много жалоб на харассмент и «цифровое преследование» со стороны зрителей.

Блокировка доступа к стримам работает только в случае, если зритель авторизовался в своей учетной записи. Если он выйдет из аккаунта, то сможет смотреть трансляцию, доступ к которой ему заблокировали. Однако не сможет оставлять комментарии в чате. 

В июле Twitch анонсировал появление на платформе «сторис». Стримеры смогут ограничивать их видимость, открывая доступ только подписчикам. 

Фото на обложке: Postmodern Studio / Shutterstock

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