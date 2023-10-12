Twitch добавил опцию блокировки зрителей на видеотрансляциях. Теперь авторы контента могут запретить конкретным пользователям смотреть их стримы. Twitch таким образом ответил на просьбы стримеров, которые жаловались на харассмент и «цифровое преследование».
Авторы контента на видеостриминговой платформе Twitch теперь могут блокировать конкретных пользователей, запрещая им смотреть свои трансляции. Об этом сообщил TechCrunch.
Twitch впервые анонсировал эту опцию в августе 2023 года. Тогда платформа отметила, что от стримеров поступает много жалоб на харассмент и «цифровое преследование» со стороны зрителей.
Блокировка доступа к стримам работает только в случае, если зритель авторизовался в своей учетной записи. Если он выйдет из аккаунта, то сможет смотреть трансляцию, доступ к которой ему заблокировали. Однако не сможет оставлять комментарии в чате.
В июле Twitch анонсировал появление на платформе «сторис». Стримеры смогут ограничивать их видимость, открывая доступ только подписчикам.
Фото на обложке: Postmodern Studio /
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