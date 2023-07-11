В видеостриминговом сервисе Twitch появятся «сториз»

Видеостриминговый сервис Twitch добавит функцию «сториз». Стримеры смогут ограничивать их видимость, открывая доступ только подписчикам. Также Twitch анонсировал появление рекомендательной ленты для поиска стримеров.

Крупнейший в мире видеостриминговый сервис Twitch в октябре добавит функцию Stories. Об этом компания объявила на конференции TwitchCon.

Содержание Stories должно соответствовать правилам Twitch, уточнили в компании. Стримеры могут ограничивать их видимость, открывая доступ только своим подписчикам.

Также Twitch анонсировал появление Discovery Feed – рекомендательной ленты для поиска стримеров. В ней будут размещаться прямые и записанные эфиры. Twitch планирует провести полноценный релиз Discovery Feed к концу 2023 года.

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