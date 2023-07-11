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В видеостриминговом сервисе Twitch появятся «сториз»

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Видеостриминговый сервис Twitch добавит функцию «сториз». Стримеры смогут ограничивать их видимость, открывая доступ только подписчикам. Также Twitch анонсировал появление рекомендательной ленты для поиска стримеров.

В видеостриминговом сервисе Twitch появятся «сториз»

Крупнейший в мире видеостриминговый сервис Twitch в октябре добавит функцию Stories. Об этом компания объявила на конференции TwitchCon. 

Содержание Stories должно соответствовать правилам Twitch, уточнили в компании. Стримеры могут ограничивать их видимость, открывая доступ только своим подписчикам. 

Также Twitch анонсировал появление Discovery Feed – рекомендательной ленты для поиска стримеров. В ней будут размещаться прямые и записанные эфиры. Twitch планирует провести полноценный релиз Discovery Feed к концу 2023 года.

Фото на обложке: salarko / Shutterstock

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