В видеостриминговом сервисе Twitch появятся «сториз»

Видеостриминговый сервис Twitch добавит функцию «сториз». Стримеры смогут ограничивать их видимость, открывая доступ только подписчикам. Также Twitch анонсировал появление рекомендательной ленты для поиска стримеров.
Крупнейший в мире видеостриминговый сервис Twitch в октябре добавит функцию Stories. Об этом компания объявила на конференции TwitchCon.
Содержание Stories должно соответствовать правилам Twitch, уточнили в компании. Стримеры могут ограничивать их видимость, открывая доступ только своим подписчикам.
Также Twitch анонсировал появление Discovery Feed – рекомендательной ленты для поиска стримеров. В ней будут размещаться прямые и записанные эфиры. Twitch планирует провести полноценный релиз Discovery Feed к концу 2023 года.
Фото на обложке: salarko /
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