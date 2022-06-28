Twitch и Pinterest оштрафовали на 2 млн рублей за отказ локализовать данные россиян

Мировой суд Таганского района Москвы 28 июня признал вину видеосервиса Twitch в административном правонарушении, выразившемся в отказе локализовать данные россиян на территории России.
Компания впервые признана виновной по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ и оштрафована на 2 млн рублей, передает «Интерфакс».
Стриминговый видеосервис Twitch специализируется на тематике компьютерных игр и киберспортивных турнирах.
Также за отказ локализовать данные россиян 28 июня на 2 млн рублей был оштрафован крупнейший фотохостинг Pinterest.
Роскомнадзор ранее сообщал, что хранение персональных данных российских пользователей локализовали около 600 представительств зарубежных компаний в РФ. Среди локализовавших данные — Apple, Microsoft, Samsung, PayPal, Booking и LG.
За отказ от локализации сервисам и компаниям может грозить блокировка. Так, в 2016 году была заблокирована соцсеть LinkedIn.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Стартап-Школа» от Y Combinator. Как создавать продукт?
- 2 Цифра дня. 49 смертей во время селфи
- 3 В Госдуме предложили отменить скидки на штрафы злостным нарушителям ПДД
- 4 Интернет-магазины попросили поправить закон «о персональных данных» в опасениях падения продаж
- 5 Производитель мини-проекторов «Мультикубик» заявил о банкротстве
ВОЗМОЖНОСТИ
30 июня 2022
30 июня 2022
30 июня 2022