Twitch и Pinterest оштрафовали на 2 млн рублей за отказ локализовать данные россиян

Мировой суд Таганского района Москвы 28 июня признал вину видеосервиса Twitch в административном правонарушении, выразившемся в отказе локализовать данные россиян на территории России.

Компания впервые признана виновной по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ и оштрафована на 2 млн рублей, передает «Интерфакс».

Стриминговый видеосервис Twitch специализируется на тематике компьютерных игр и киберспортивных турнирах.

Также за отказ локализовать данные россиян 28 июня на 2 млн рублей был оштрафован крупнейший фотохостинг Pinterest.

Роскомнадзор ранее сообщал, что хранение персональных данных российских пользователей локализовали около 600 представительств зарубежных компаний в РФ. Среди локализовавших данные — Apple, Microsoft, Samsung, PayPal, Booking и LG.

За отказ от локализации сервисам и компаниям может грозить блокировка. Так, в 2016 году была заблокирована соцсеть LinkedIn.

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