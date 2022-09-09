Twitter выплатит экс-топ-менеджеру компенсацию за увольнение в обмен на молчание о делах в компании

Twitter выплатит бывшему главе службы безопасности Пейтеру Затко $7 млн компенсации за увольнение. Условием договора является его молчание о внутренних делах в компании. Как раз сведения от Затко о недостаточной защите пользовательских данных Илон Маск хотел использовать в суде по делу о сделке с Twitter.
По данным The Wall Street Journal, соглашение между Twitter и бывшим главой службы безопасности Twitter Пейтером Затко было достигнуто в июне. Одним из его условий является неразглашение Затко сведений о делах в компании во время его работы в ней.
В конце августа стало известно, что юристы Илона Маска нашли новый способ разорвать сделку с Twitter. Они сослались на заявление Затко о том, что Twitter прикладывает недостаточно ресурсов к защите пользовательских данных и серьезных проблемах с охраной данных в Twitter.
Адвокаты Маска рассчитывали получить от Затко подтверждающие документы, пишет Reuters, однако при текущих обстоятельствах это будет проблематично.
В такого типа договорах, который Twitter заключил с Маском, есть исключения, позволяющие раскрывать сведения в некоторых случаях, например, при контактах с федеральными органами власти. 13 сентября Затко как раз должен выступить в Сенате США с показаниями по делу о сделке Илона Маска и Twitter.
Фото на обложке: Sattalat Phukkum /
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